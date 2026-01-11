リンツのバレンタイン2026♡想いを伝えるご褒美チョコが勢ぞろい

180周年を迎えるリンツから、心を満たす「バレンタインコレクション2026」が登場します。今年のテーマは『私のご褒美があなたの特別になる』。自分が本当に美味しいと感じた一粒だからこそ、大切な人にも自信を持って贈れる特別なギフトになります。日常の延長にあるご褒美チョコが、誰かの記憶に残るバレンタインの物語を彩ります♡

限定リンドールで想いを伝える

価格：100gあたり1,440円（税込）

バレンタインシーズン限定のリンドールは全4種。「ハート」「ハート70%カカオ」「ダークストロベリー」「バレンタイン」が登場します。

華やかな見た目と、とろけるフィリングが魅力で、PICK&MIXにて好きな量を購入可能です。

販売期間：2026年1月8日（木）～2月15日（日）

シーン別に選べる多彩なギフト

カジュアルからフォーマルまで幅広く対応するギフトが揃います。

リンドールバッグ6個入ブルー／ピンク

価格：各1,500円（税込）

リンドールリボンギフトボックス

価格：6個入1,500円（税込）／14個入2,980円（税込）

リンドールギフトボックスシーズナル

価格：8個入1,980円（税込）／20個入3,980円（税込）／31個入5,980円（税込）／54個入9,980円（税込）／80個入14,400円（税込）

リンドールファミリーパックシーズナル

価格：20個入3,240円（税込）／40個入5,400円（税込）／70個入8,820円（税込）

リンドールミニギフトボックス

価格：3個入ピンク／ブルー740円（税込）

※サイズにより入っているフレーバーの種類が異なります。

自分用にも選びたい特別ライン

リンドールフレーバーアソート5P

価格：1,200円（税込）

販売期間：2026年1月8日（木）～5月31日（日）

価格：4P1,800円（税込）／8P3,400円（税込）／12P4,900円（税込）

販売期間：2026年1月8日（木）～4月9日（木）

価格：100gあたり1,440円（税込）

※なくなり次第終了

気軽に楽しめるアソートや、職人技が光るショコラも登場します。

リンツで彩る特別なバレンタイン

贈る人も贈られる人も幸せになれる、リンツのバレンタインコレクション2026。豊富なサイズ展開と美しいパッケージは、あらゆるシーンに寄り添ってくれます。

今年は自分へのご褒美から、大切な人への想いまで、リンツのチョコレートで心をつなぐバレンタインを楽しんでみてはいかがでしょうか♪