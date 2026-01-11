リンツのバレンタイン2026♡想いを伝えるご褒美チョコが勢ぞろい
180周年を迎えるリンツから、心を満たす「バレンタインコレクション2026」が登場します。今年のテーマは『私のご褒美があなたの特別になる』。自分が本当に美味しいと感じた一粒だからこそ、大切な人にも自信を持って贈れる特別なギフトになります。日常の延長にあるご褒美チョコが、誰かの記憶に残るバレンタインの物語を彩ります♡
限定リンドールで想いを伝える
価格：100gあたり1,440円（税込）
バレンタインシーズン限定のリンドールは全4種。「ハート」「ハート70%カカオ」「ダークストロベリー」「バレンタイン」が登場します。
華やかな見た目と、とろけるフィリングが魅力で、PICK&MIXにて好きな量を購入可能です。
販売期間：2026年1月8日（木）～2月15日（日）
ゴンチャの季節限定♡雪見杏仁マンゴーミルクティーで冬のご褒美時間
シーン別に選べる多彩なギフト
カジュアルからフォーマルまで幅広く対応するギフトが揃います。
リンドールバッグ6個入ブルー／ピンク
価格：各1,500円（税込）
リンドールリボンギフトボックス
価格：6個入1,500円（税込）／14個入2,980円（税込）
リンドールギフトボックスシーズナル
価格：8個入1,980円（税込）／20個入3,980円（税込）／31個入5,980円（税込）／54個入9,980円（税込）／80個入14,400円（税込）
リンドールファミリーパックシーズナル
価格：20個入3,240円（税込）／40個入5,400円（税込）／70個入8,820円（税込）
リンドールミニギフトボックス
価格：3個入ピンク／ブルー740円（税込）
※サイズにより入っているフレーバーの種類が異なります。
自分用にも選びたい特別ライン
リンドールフレーバーアソート5P
価格：1,200円（税込）
販売期間：2026年1月8日（木）～5月31日（日）
リンツメートル・ショコラティエセレクション
価格：4P1,800円（税込）／8P3,400円（税込）／12P4,900円（税込）
販売期間：2026年1月8日（木）～4月9日（木）
リンツモーツァルトクーゲルミルク／ダーク
価格：100gあたり1,440円（税込）
※なくなり次第終了
気軽に楽しめるアソートや、職人技が光るショコラも登場します。
リンツで彩る特別なバレンタイン
贈る人も贈られる人も幸せになれる、リンツのバレンタインコレクション2026。豊富なサイズ展開と美しいパッケージは、あらゆるシーンに寄り添ってくれます。
今年は自分へのご褒美から、大切な人への想いまで、リンツのチョコレートで心をつなぐバレンタインを楽しんでみてはいかがでしょうか♪