「手数料の計算が始まる前に払えばOK」楽天カードのリボ払いキャンペーンを“手数料ゼロ”で攻略する裏技

ポイ活や投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「爆益キャンペーン再開きたぞ 楽天キャッシュチャージ急げ 楽天カードあとリボキャンペーン攻略」と題した動画を公開。多くの人が手数料の高さを懸念する楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンを、手数料ゼロで攻略しポイントだけを獲得する方法を解説した。



ネコ山氏によると、楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンは、仕組みを正しく理解すれば手数料を支払うことなくポイントを獲得できるという。同氏は「リボは怖い」というイメージを払拭し、「ポイ活入門者の方、めりめり簡単なんで大丈夫です」と初心者でも安全に取り組めることを強調した。



攻略法の核心は、「手数料の計算が始まる前に払ってしまう」ことにあると氏は指摘する。具体的な手順は以下の通りだ。まずキャンペーンにエントリーし、指定金額以上を楽天カードで決済する。その際、利用明細への反映が早い電子マネーへのチャージが推奨されるという。明細がアプリに反映されたら、その支払いを「あとからリボ払い」に変更。そして、変更が完了したら即座に「繰り上げ返済」を行い、リボ払いの残高を全額支払う、という流れだ。



この手順を踏むことで、リボ払いの手数料が計算される前に支払いが完了するため、実質的に手数料が発生しない。氏はこれを「名ばかりのリボなんです」と表現し、キャンペーンの条件である「リボ払いの利用」という事実だけを作り、手数料を回避してポイントを獲得できる仕組みだと説明した。



さらに、今回は「あとから分割払い」のキャンペーンも同時に開催されている場合があり、同様の手順で攻略すれば両方のキャンペーンポイントを獲得できる「コンボ」も可能だと付け加えた。



リボ払いという言葉に抵抗がある人も、その仕組みを理解すればお得なキャンペーンに参加できる。氏が紹介した方法で、賢くポイントを貯めてみてはいかがだろうか。