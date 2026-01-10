5億円か15億円かーー。

アストロズと3年総額5400万ドル（約85億円）の契約を結んだ西武の今井達也（27）。出来高をすべてクリアすれば総額6300万ドル（約99億円）となる。

問題は西武への譲渡金だ。現在のポスティングシステムは契約金によって細かく変動し、85億円なら西武には約15.6億円、出来高クリアなら約18億円が振り込まれる。

一方、日米のメディアでは、「譲渡金は最低5.6億円」という報道が散見される。今井の契約には1年ごとにオプトアウト権が組み込まれており、本人が望めば、シーズン終了後に契約を破棄、他球団にFA移籍が可能となる。仮に今井が1年目のオフにオプトアウトを選択すれば、アストロズが払う年俸は出来高を除いて約28億円。この額から算出される譲渡金が「5.6億円」なのだ。

西武への譲渡金、本当はいくらなのか。本紙がNPBに確認したところ、以下の返答が返ってきた。

「ポスティングされた選手のリリース料につきましては、保証された契約年における総保証額に基づき算出されます。3年契約であれば権利（オプトアウト権:編集部注）の行使に関わらず3年分となります」（NPB広報室）

ここで言う「保証された契約年」、「総保証額」とは、今井の場合なら出来高を除く「3年総額約85億円」のこと。譲渡金は出来高クリアで増えることはあっても、減ることはない。つまり、西武は最低でも15.6億円を受け取るというわけだ。

◇ ◇ ◇

ところで西武にとって今井の放出には「厄介払い」の側面があるという。いったいどういうことか。球団周辺から「若手に悪影響を与えかねない」という声まで聞こえてくるほどの素行問題とは、どのようなものだったのか。

