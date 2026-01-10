この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのJukiaが自身のYouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」の動画に出演。日本に到着したばかりのアメリカ人男性3人組を車でおもてなしする人気企画「FREE RIDE」を実施し、日本の食文化に触れた彼らの素直なリアクションが描かれた。



この企画は、空港で出会った外国人に無料で観光案内や食事を提供し、最後は宿泊先まで送り届けるというものだ。今回Jukia氏が声をかけたのは、ワシントン州から来たという18歳と19歳の3人組。うち1人は今回が初めての海外旅行だと明かした。



車内では、彼らが日本に来た理由や楽しみにしていることについてトークが展開。アニメや漫画が好きだと語る彼らのために、Jukia氏は渋谷のポップカルチャーが集まる商業施設へと向かった。任天堂やポケモンのオフィシャルストアに彼らは「ヤバいって！」と大興奮の様子を見せた。



その後、一行はとんかつ店へ。初めて日本のとんかつを食べるという彼らのために、ヒレカツやエビフライ、カニクリームコロッケなど複数のメニューが用意された。中でもエビフライを食べたアメリカ人男性は「最高だね！」と感動し、全員が口を揃えて「10点だよ！」と絶賛した。また、とんかつソースに対しても「信じられないソースだ」「最高のソース」と驚きを隠せない様子だった。



食事を終え、宿泊先まで送り届けられた3人。Jukia氏の温かいおもてなしに「こんなことが起こるなんて想像もしてなかったよ」「本当に感謝している」と何度も感謝を伝えた。予期せぬ出会いから生まれた心温まる国際交流は、彼らにとって忘れられない日本の思い出となったようだ。



