アメリカ人男性 日本の揚げ物に感動「10点だよ！」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTuberのJukiaが自身のYouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」の動画に出演。日本に到着したばかりのアメリカ人男性3人組を車でおもてなしする人気企画「FREE RIDE」を実施し、日本の食文化に触れた彼らの素直なリアクションが描かれた。
この企画は、空港で出会った外国人に無料で観光案内や食事を提供し、最後は宿泊先まで送り届けるというものだ。今回Jukia氏が声をかけたのは、ワシントン州から来たという18歳と19歳の3人組。うち1人は今回が初めての海外旅行だと明かした。
車内では、彼らが日本に来た理由や楽しみにしていることについてトークが展開。アニメや漫画が好きだと語る彼らのために、Jukia氏は渋谷のポップカルチャーが集まる商業施設へと向かった。任天堂やポケモンのオフィシャルストアに彼らは「ヤバいって！」と大興奮の様子を見せた。
その後、一行はとんかつ店へ。初めて日本のとんかつを食べるという彼らのために、ヒレカツやエビフライ、カニクリームコロッケなど複数のメニューが用意された。中でもエビフライを食べたアメリカ人男性は「最高だね！」と感動し、全員が口を揃えて「10点だよ！」と絶賛した。また、とんかつソースに対しても「信じられないソースだ」「最高のソース」と驚きを隠せない様子だった。
食事を終え、宿泊先まで送り届けられた3人。Jukia氏の温かいおもてなしに「こんなことが起こるなんて想像もしてなかったよ」「本当に感謝している」と何度も感謝を伝えた。予期せぬ出会いから生まれた心温まる国際交流は、彼らにとって忘れられない日本の思い出となったようだ。
チャンネル情報
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
