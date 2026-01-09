インスタグラムで発表

バドミントン男子の桃田賢斗（NTT東日本）が9日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。

9日の午前9時過ぎ、桃田はインスタグラムを更新。お相手と手を重ね合わせた写真を公開した。薬指には指輪が光っていた。

「いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し、「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と結婚を発表した。

これまでのバドミントン人生を振り返り「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことが沢山ありましたが、その度に家族、関係者、ファンの皆様、そして近くでサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しくバドミントンができています。本当に感謝しかありません！！！」とし、「これから人生の新たなスタートとして、より一層責任と覚悟、感謝と初心を持って競技に向き合っていきます これからも変わらぬご声援よろしくお願いします」と決意を記した。

桃田は1994年生まれの31歳。2013年にNTT東日本に入社。15年の全日本選手権で初優勝を飾った。18年には日本男子として初めて世界選手権で優勝。世界ランキングも1位となり、3年に渡ってキープした。20年は交通事故に巻き込まれ右眼窩底を骨折。21年東京五輪は1次リーグ敗退に終わった。24年に日本代表からの引退を表明。昨年からNTT東日本の選手兼コーチとして活躍している。



（THE ANSWER編集部）