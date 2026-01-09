細田あいが引退発表

陸上の細田あいが8日、今年度限りで現役引退することを所属するエディオンを通じて発表。自身のインスタグラムでも報告している。ロンドンマラソンなど海外マラソンで好タイムを残し、昨年のクイーンズ駅伝では2年連続の5区区間賞に輝くなど活躍してきたトップランナーの引退に、ファンも惜別の声をあげている。

30歳の細田は長野東高から日体大に進学。ダイハツを経て、2021年2月にエディオンに移籍した。22年のロンドンマラソンでは当時日本歴代8位の2時間21分42秒をマークし、9位。2024年のパリ五輪では補欠に選ばれ、同年のベルリンマラソンでは当時日本歴代7位の2時間20分31秒で5位に入るなど、トップレベルで結果を残した。

細田は自身のインスタグラムに「このたび、陸上競技を今年度限りで引退することを決断いたしました」と投稿。昨年東京世界陸上の代表の座を逃した際から引退を考え出したといい、「『自分自身が目標を達成したい』という純粋な熱意がないことを感じ、現役引退を決意しました」と語っている。

結びに「最後のレースとして東京マラソンに挑む予定です。後悔のないよう、最後まで全力で駆け抜けたいと思います。最後まで熱い応援をよろしくお願いいたします」と綴った投稿には、ファンからも反響が届いた。

「最後のレースまでしっかり見届けます」

「力強い走りは応援していてこちらまで元気をいただけました」

「細田さんの力強い走り 好きでした」

「たくさんの感動をありがとうございました」

「最後の時まで楽しく走れますように！」

「寂しすぎますが、細田選手の意志を尊重します。最後まで応援しています！」

「ビックリしました…残念ですが、前向きなご決断だと思いますので、最後のレースまで応援続けさせていただきます！」

細田は、11日に京都で行われる全国都道府県対抗女子駅伝では、長野のメンバー入り。3月1日の東京マラソンが現役最後のレースとなる。



（THE ANSWER編集部）