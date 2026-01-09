[1.8 プレミアリーグ第21節](エミレーツ スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 23 ミケル・メリノ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

監督

ミケル・アルテタ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 12 コナー・ブラッドリー

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 フロリアン・ビルツ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 47 カルビン・ラムゼイ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります