チャンネル登録者数約1630万人を誇る人気ユーチューバー、はじめしゃちょー（32）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。SNS上の臆測を否定した。

はじめしゃちょーは昨年8月末に一般女性との結婚を、今年1月1日には第1子女児誕生を発表していた。

はじめしゃちょーは「結婚、妊娠、出産、そしてネットで話題になっていたり、臆測で話されていることについてお話ししたいと思います」と前置きした上で「僕が動画の中で結婚のタイミング、出産のタイミングをあいまいに表現してしまい、たくさんの方が僕たちの結婚、出産に対して不信感を抱くことになってしまいました」と切り出した。

24年から交際を開始。翌25年にプロポーズし、その1カ月に妻となる女性の妊娠が発覚。その後、婚姻届を提出するまでに時間がかかったと明かした。さらに昨年8月の動画で結婚報告をしたのは、婚姻届の提出からさらに時間が経過した後だとした。

SNS上の臆測については「不倫してるんじゃないか、不倫したんじゃないか？ っていうコメントも見るんですけども、僕は心に誓って不倫はしていませんし、今後も絶対にしません」と語った。