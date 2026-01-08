モデルの甲斐まりか(30)が8日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。

甲斐は「本日、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告。お相手について「自分自身が素直でいられる存在であり、どんな時も真っ直ぐに物事と向き合う尊敬できる方です」と伝えた。

「これまでの出会いと、日々支えてくださっている皆さまのおかげで、このような節目を迎えることができました。心より感謝申し上げます」と周囲への感謝を記し、「これからは日々の暮らしをより丁寧に重ねながら、好奇心あふれる二人として、まだ見ぬ景色を一緒に見つけていくことを楽しみにしています」とつづった。

また、今後の活動についても「お仕事では表現の場を通して、変わらず誠実に、より一層自分らしく活動していきたいと思っております」と決意を記し、「今後とも、あたたかく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

1995年10月8日生まれの甲斐は、ドイツの中学、高校を経てイギリスの名門・エジンバラ大を卒業した才女。英語、ドイツ語、フランス語など語学に堪能なことでも知られる。

モデルとしてファッション誌、CMなどで活躍し、女優としても2020年公開の映画「コンフィデンスマンJP プリンセス編」に出演した。