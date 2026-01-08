『地獄先生ぬ〜べ〜』第十五話「時をかけるぬ〜べ〜」あらすじ＆場面カット、ノンクレOP映像公開！
1月7日（水）よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation” 枠にて放送の『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール、第十五話のあらすじと場面カットが公開。またシークレットとなっていた第十四話のあらすじも公開。第十四話のゲストキャストからはコメントも到着。そして第2クールのノンクレジットED映像も公開された。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
このたび、1月14日（水）放送の第十五話『時をかけるぬ〜べ〜』のあらすじと場面カットが公開。第2クール2回目の放送にしていきなり重要回！？ 少年期のぬ〜べ〜（CV：土岐隼一）と、恩師・美奈子先生（CV：嶋村侑）が登場する
＜第十五話「時をかけるぬ〜べ〜」あらすじ＞
妖怪チャブクロ――天から下がる巾着袋の姿をしたそれをつかんだ者は、過去へと戻り、自分の失敗を一つだけ修正できるという。ぬ〜べ〜がたった一つだけやり直したい過去。それは小学校の恩師にまつわる悲しい出来事だった。生徒たちを命がけで守る霊能力教師ぬ〜べ〜。現在の彼を形作った少年時代のエピソードが今明かされる。
＞＞＞第十五話の場面カットやノンクレED映像カットをすべてチェック！（写真16点）
＜第十四話『次元妖怪・まくらがえし』あらすじ＞
稲葉郷子、26歳。入社4年目の社会人。今日も朝早くから、満員電車に揺られてブラック気味な職場へ。クレーマーの電話を取りつつ、鬼上司からのノルマに頭を抱え…って、こんなの本当の私じゃない！ 大人として働く自分に強烈な違和感を覚えた郷子は、なんとか事態を解決しようとぬ〜べ〜を探すが、そこにいたのは…。
場面カットは、公式サイトにて掲載中！
そして、第2クールのノンクレジットED映像も公開された。Ayumu Imazuが歌う、レトロな質感と爽やかなサウンドが特徴的な『MAGICAL』にのせて、本編ではあまり見られない童守小学校の風景や、ぬ〜べ〜・生徒・玉藻・ゆきめたち各々の ”オフ” な様子が描かれている。原作ファンにとっては思い出深いシーンも織り込まれているのでこちらもぜひチェックを。
放送をお楽しみに。
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
＜第十五話「時をかけるぬ〜べ〜」あらすじ＞
妖怪チャブクロ――天から下がる巾着袋の姿をしたそれをつかんだ者は、過去へと戻り、自分の失敗を一つだけ修正できるという。ぬ〜べ〜がたった一つだけやり直したい過去。それは小学校の恩師にまつわる悲しい出来事だった。生徒たちを命がけで守る霊能力教師ぬ〜べ〜。現在の彼を形作った少年時代のエピソードが今明かされる。
＞＞＞第十五話の場面カットやノンクレED映像カットをすべてチェック！（写真16点）
＜第十四話『次元妖怪・まくらがえし』あらすじ＞
稲葉郷子、26歳。入社4年目の社会人。今日も朝早くから、満員電車に揺られてブラック気味な職場へ。クレーマーの電話を取りつつ、鬼上司からのノルマに頭を抱え…って、こんなの本当の私じゃない！ 大人として働く自分に強烈な違和感を覚えた郷子は、なんとか事態を解決しようとぬ〜べ〜を探すが、そこにいたのは…。
場面カットは、公式サイトにて掲載中！
そして、第2クールのノンクレジットED映像も公開された。Ayumu Imazuが歌う、レトロな質感と爽やかなサウンドが特徴的な『MAGICAL』にのせて、本編ではあまり見られない童守小学校の風景や、ぬ〜べ〜・生徒・玉藻・ゆきめたち各々の ”オフ” な様子が描かれている。原作ファンにとっては思い出深いシーンも織り込まれているのでこちらもぜひチェックを。
放送をお楽しみに。
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同