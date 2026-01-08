はじめしゃちょー、SNSに広まる“憶測”に言及 “不倫”を完全否定
YouTuberのはじめしゃちょーが8日、自身のチャンネルを更新。自身の結婚、妊娠、出産に関する一連の経緯を説明し、SNSに広まる“憶測”に言及。“不倫”を完全否定した。
【動画】“不倫”を完全否定したはじめしゃちょー
はじめしゃちょーは、「お騒がせしている件についてお話しさせてください」と題した動画の冒頭「この動画では、結婚そして妊娠出産、そして今ネットで話題になっていたり憶測で話されていることについてお話ししたいと思います」と切り出し、「結婚のタイミング、出産のタイミングをあいまいに表現してしまい、たくさんの方が、僕たちの結婚出産に対して不信感を抱くことになってしまいました。僕の表現不足のせいです。申し訳ございませんでした」と謝罪。さらに、自身のXの発言について「カッとなってしまった」とし、「結婚して初めて自分の家族の妻や、子どもに憶測での心のない言葉や傷つくような言葉を目にした時に感情的になってしまいました」と言い、その経緯を説明し、重ねて謝罪した。
そのうえで、結婚についての時系列について「順序だけ正確に伝えさせていただきます」と前置きし、今の妻と2024年に付き合い始め、付き合っていくうちに「結婚したいと思った」と正直に告白。そして並行して妊活、「子どもを授かりたい」と願っていたという。そして、25年中に結婚、子どもも授かりたいと話しており、年明けにプロポーズしたと明かした。その後、「プロポーズした後、『春くらいに籍を入れられたらいいね』と話していた時に、その後1ヶ月くらいですね、妊娠が発覚しました」と伝えた。
続けて、「ここからの話が僕が自系列を ちょっとうやむやにしたかった理由になります」と話し、「すごく婚姻届けを出すまでの考えることとか考慮すべきことがいろいろあって、なかなか時間がかかりましたね。それくらいちょっと難しかったですね」と事情があって遅れたことを説明。「これでかなり時間がかかってその後 入籍したという流れになります」とし、「結婚の段取りが進んでいるときに妊娠が発覚した」と流れを説明した。
はじめしゃちょーは、「本当にクズ人間みたいな男なので、そう思われても仕方ないことをやってきてはいるんで…」と自虐しながらも、「真剣に2人で話し合って子どもは欲しいと決めて、プロポーズに臨み、そして結婚しようと思っていました」と改めて説明。結婚報告を8月にしたのは「夏休みなので YouTubeが盛り上がるじゃないですか。盛り上がってるタイミングで発表したくて」とその理由を述べた。
そして「最近ネットでいろんなことをまだ目にします。中には事実じゃないことだったり、 憶測で話されてることもたくさんあります 」とネットの憶測について言及。「僕は付き合ってる時に、妻を傷つけるようなことをしたこともあります」と正直に告白し、「この当時こうやって浮気したんじゃないか、不倫してるんじゃないかって言われる前から妻とはその話についてはしてまして 、本当に悪いことしたなと思って反省していますし、他にもいろんなことがあって、それを2人で乗り越えて、こんな僕と結婚してくれました」とし、「不倫してるんじゃないか、不倫したんじゃないかって いうコメントも見るんですけれども、僕は心に近って不倫はしていませんし、今後も絶対にしません」と断言。
最後に「もうここからはこの後の行動で示すか、今後の結婚生活で見せていくしかないと思っています。自分の説明不足だったり、過去の行いのせいで家族を傷つけてしまったことを本当に悔しく思います。今後はこういうことが ないように家族に関する動画はちょっと 考えさせていただきたいと思います」とし、「しっかり今後自分の家族を守れるように YouTube活動を頑張っていきたいと思います」と結んだ。
はじめしゃちょーは、2012年にYouTuberとしての活動を開始し、同年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。14年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、日本を代表するYouTuberとして知られている。25年8月に結婚、12月に第1子誕生を発表。一方で、一部配信者から不倫疑惑があがり、SNS上で憶測が広まり、話題となっていた。
