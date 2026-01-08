¶ÌÀîÅ°»á¡¡ÆÊÌÚ¸©Î©¹âàË½¹ÔÆ°²èá¤Î³È»¶¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£¸Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆÊÌÚ¸©Î©¹â¤Î¹»Æâ¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬ÊÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤òË½¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎË½ÎÏ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢²æ¡¹¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Ãæ³Ø¹»¤°¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë³È»¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡º£²ó¡¢Æ°²è¤¬³È»¶¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³È»¶¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤¢ÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç³È»¶¤·¤¿À¸ÅÌ¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£±ÇÁü¤¬´ÊÃ±¤Ë»£¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¤à¤·¤í¡¢¤½¤ì¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëË¡Î§¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÀ©ºÛ¤òÄ¶¤¨¤¿À©ºÛ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£