３年ぶりSTARTO『カウコン』！待望の開催なのに「正直言って…」不満の声続出で非難轟々の理由

「返金してほしいレベル」

STARTO ENTERTAINMENTのアーティストが出演する年越しライブ『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』（通称『カウコン』）が、’25年12月31日〜’26年１月１日にかけて東京ドームで行われた。かつて恒例だったフジテレビでの生中継はなく、「FAMILY CLUB online」で生配信されるも、視聴者の間でブーイングが巻き起こってしまった。

旧ジャニーズ事務所より続く『カウコン』は３年ぶりとなり、STARTO社になってからは初開催。今回は、NEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupの総勢12組が一堂に会した。

「FAMILY CLUB online」にて視聴チケットが販売されており、料金はファミリークラブ（ファンクラブ）会員なら3,900円、一般の場合は4,400円（税込）。残念ながら会場に足を運べなかったファンは、視聴チケットを購入して、公演開始を待っていたことだろう。

「今回はDOMOTO、SUPER EIGHTといったベテラン勢をはじめ、京セラドーム大阪で単独の『カウコン』を行っていたWEST.が不在でした。ただ、STARTOのアーティストたちがこうして同じステージに集まる機会は貴重ですし、生配信の実施が発表されると、SNS上で歓喜の声があふれていました。

『カウコン』といえば、グループの垣根を越えたコラボレーションが見られるシャッフルメドレーや、別のグループの持ち歌を歌うグループチェンジメドレーなどの企画が見どころの１つ。『カウコン』ならではのタレント同士の絡みを楽しみにしていたファンも多いでしょう」（芸能ライター）

ところが、生配信の開始直後からX（旧ツイッター）では、

〈『カウコン』の回線がゴミすぎて、返金してほしいレベル〉

〈回線が死んでる。お金を払った意味が……。１曲もまともに見れてない。『カウコン』を楽しみに頑張ったのに〉

〈今からめっちゃ回線を良くするか、お金を返して。見ていて、こんなにストレスを感じる『カウコン』は嫌すぎる〉

といった不満の声が相次いでしまった。かなりの人数が同様のクレームを書き込んでいたため、視聴者本人の端末、ネット環境の悪さなどが要因ではないだろう。どうやらアクセスが殺到したことで、つながりにくい状況になっていたようだ。

中盤あたりからは、少しずつ「安定してきた」とのポストも上がっていたのだが、「今度は公演の内容をめぐっても、辛口コメントが続出していた」（前出・同）という。

STARTO社が注意喚起する事態に

「シャッフルメドレーの選曲が“誰もが知る定番曲”の連続ではなく、ややマニアックだった点や、NEWSとHey! Say! JUMPが不参加だったこと、各グループ、タレントの出番の差などに疑問の声が噴出。

また、シャッフルメドレー内にて、かつてジュニア時代に同じグループに所属していた『Snow Man』目黒蓮（28）と『timelesz』原嘉孝（30）を含む総勢６名で嵐の楽曲『Still…』を披露。２人が向かい合って一緒に歌う“エモい場面”があったのですが、『はらめぐ（原＆目黒）の演出は、ほかの４人がバックダンサーみたいでかわいそうだった』『事務所の合同ライブでやることじゃないと思う』と、否定的な感想が寄せられていました」

なお、出演者がMCで明かした情報によると、今回の演出は『timelesz』の菊池風磨（30）が担当したという。生配信を見ていたファンからは、

〈風磨のやりたいことをやっただけ。全ての“ジャニオタ”を楽しませようとはしてないと思った〉

〈風磨は二度と『カウコン』や事務所の合同ライブの演出をしないでほしい〉

〈今回の『カウコン』は正直に言ってお金を払って見るほどじゃなかった〉

〈こんなに楽しくない『カウコン』は初めてで最悪だった〉

と、辛らつな意見が多数出てしまった。

そんな中、年明け１月２日にSTARTO社が公式サイトを更新。「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』の誹謗中傷について」として、「誹謗中傷や事実と異なる憶測によって、弊社所属アーティスト、ならびに応援して下さるファンの皆様が心を痛めるような誹謗中傷は決して看過できるものではございません」などと、コメント。「心ない酷い投稿」に出演者本人たちも苦しんでいるといい、SNSでの誹謗中傷に対して、法的手段を検討する可能性があると忠告した。

さらに同３日、「FAMILY CLUB online」側はサイト内に「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』配信不具合のお詫びと見逃し配信期間延長のご案内」と題したお知らせをアップ。「アクセスが集中した影響により、一部のお客様にご不便ならびにご迷惑をお掛けしましたこと心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。当初、見逃し配信の期間は’26年１月７日午後10時から11日午後11時59分だったが、同17日の午後11時59分までに延長するそうだ。

もし、今年も『カウコン』があるとすれば、次こそは円満に終わることを期待したいものだ。