

「オレオ メッセージパック バニラクリーム 24枚」

モンデリーズ・ジャパンのビスケットブランド「オレオ」は、バレンタインに向けて、3文字メッセージつき個包装が入った「オレオ メッセージパック バニラクリーム 24枚」を1月12日から発売する。

近年のバレンタインでは、恋人だけでなく家族・友達など、“身近な人にちょっと気持ちを伝える日”として広く楽しまれている。

特に、昨年発売したバレンタイン限定パッケージは、そのままプレゼントしたり、個包装を友人や家族とシェアしたりと、その手軽さやパッケージのかわいらしさから、多くの人に好評を得た。

そこで、今年は「オレオで心がこんなに近づくなんて！」をテーマに“オレオらしく明るく気軽に気持ちを伝えるバレンタイン”をより体験できる“見て楽しい・もらって嬉しい”限定パッケージにリニューアルして登場する。

今年は、新たに9種のメッセージを追加し、全15種の3文字メッセージ付き個包装を詰め込んだ“開けてワクワクする”バレンタイン限定パッケージとしてリニューアルした。「良き◎」「尊い」「神対応」などZ世代に人気の言葉から、「最高！！」「大好き」「感謝」といった世代を問わずに使いやすい言葉まで、短いけれど気持ちがしっかり届き“身近な人とのつながりを生み出す”きっかけとなる言葉たちが、ぎゅっと詰まっている。

裏面には、自由にひとことメッセージを書くことができるスペースがあり、自分だけの思いをのせたオレオをプレゼントできる。普段はなかなか伝えられない気持ちも、オレオにのせて身近な人にちょっと伝えてみては。

近年高まる手作り需要に合わせ、“簡単”“材料少なめ”“映える”をテーマにしたレシピ5種を新たに公開する。友達同士で交換したい「オレオ ベアポップ」やそのままプレゼントして映える「オレオ ジャーケーキ」まで、どれも“つくって楽しい・並べてかわいい・あげて喜ばれる”見た目も味も楽しめるレシピが満載となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］1月12日（月）

モンデリーズ・ジャパン＝https://www.mondelezinternational.com/japan/