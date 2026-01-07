シンガー・ソングライター星野源（44）が、6日深夜放送のニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に出演。昨年のクリスマスを振り返った。

年始初放送となり、年末年始の過ごし方についてトークした。星野は「クリスマスはですね、2日間、私家でですね、『水曜日のダウンタウン』“名探偵津田を一から全部見る”をやりました」とダイアン津田篤宏による人気企画を一気見したと報告。「面白すぎて」と堪能した様子で話した。

また「僕、1、2を実は見てなかったんです。前回のから見て、すごく面白いってなって。今回はしっかりリアルタイムといいますか。心待ちにして見るみたいな」と最新作もオンタイムで視聴。「本当に面白かったですね。本当に面白いです。楽しませていただきまして」と笑った。

津田との共演はないとしたが、津田は以前自身のX（旧ツイッター）で「新幹線で星野源さんのFamily Songを聞いてポロポロ泣いてしまった」と投稿しており、これについて「以前ダイアンの津田さんが僕のFamily Songを聞いて新幹線の中で泣いてくれたみたいな。そういうのもあって」と親近感をにじませると、「ああこの頃…大変だったのかなみたいな。昔のを見て、Family Songで、このあたりで泣いてたなみたいな。大変だったのかな、お仕事重なってたのかなみたいな。そんなことを思ったりしつつ」と津田に思いをはせていた。