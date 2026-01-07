¡Ö¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Îº¾µ½¤òÁÊ¤¨¤ëÅê¹Æ¡×¤¬AI¤ÇÀ¸À®¤·¤¿µõµ¶Åê¹Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤ÎÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤¬¡¢¡Ö¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤òºñ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎReddit¾å¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏAI¤ÇÀ¸À®¤·¤¿µõµ¶¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Debunking the AI food delivery hoax that fooled Reddit
https://www.platformer.news/fake-uber-eats-whisleblower-hoax-debunked/
https://techcrunch.com/2026/01/06/a-viral-reddit-post-alleging-fraud-from-a-food-delivery-app-turned-out-to-be-ai-generated/
¤È¤¢¤ë¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ¿Ì¾¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï(¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤Î)¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÉÔÍø¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤Ä¤âµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï±¢ËÅÏÀ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÈá»´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤ÏË¡¤ÎÈ´¤±·ê¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÇÛÃ£°÷¤Î¥Á¥Ã¥×¤äÄÂ¶â¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö³ºÅê¹Æ¤ÏReddit¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢8Ëü7000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢X¾å¤Ç¤âÂçÎÌ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Reddit¤ÎÆâÉô¹ðÈ¯¤òX¤Ë¶¦Í¤·¤¿Åê¹Æ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç3Ëü9000²ó°Ê¾å¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¡¢20Ëü²ó°Ê¾å¤¤¤¤¤Í¤µ¤ì¡¢6Ëü5000²ó°Ê¾å¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤Ï3696Ëü²ó¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Reddit¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÆâÉô¹ðÈ¯¤Ïµ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢X¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤Ï¡ÖÍ¥ÀèÇÛÃ£ÎÁ¡×¤È¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Ê¡Íø¸üÀ¸ÎÁ¡×¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤ÎDoorDash¤ÏÇÛÃ£°÷¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¥Á¥Ã¥×¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤µ¤ì¡¢1675Ëü¥É¥ë(Ìó26²¯±ß)¤ÎÏÂ²ò¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëUber Eats¤â¡¢Àµ¤·¤¤ÄÂ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÇÛÃ£°÷¤¬Uber¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢UberÇÛÃ£°÷¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÜÆ°µ÷Î¥¤ò·×»»¤¹¤ë¡ÖUberCheats¡×¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
Uber Eats¤ÎÇÛÃ£°÷¤¬Êó½·¤Î²á¾¯»ÙÊ§¤¤¤ò´í×ü¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡ÖUberCheats¡×¤È¤Ï¡©ÆüËÜ¤ò´Þ¤àUberÇÛÃ£¤Î17¡ó¤¬²á¾¯»ÙÊ§¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â - GIGAZINE
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥±¥¤¥·¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥ó»á¤ÏReddit¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢Åê¹Æ¼Ô¤«¤éUberEats¤Î½¾¶È°÷¥Ð¥Ã¥¸¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤È¡¢Uber¤¬AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¸Ä¡¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¡ÖÀäË¾¥¹¥³¥¢¡×¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë18¥Ú¡¼¥¸¤Î¡ÖÆâÉôÊ¸½ñ¡×¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥È¥ó»á¤ÏÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤Î¾Ú¸À¤¬ËÜÊª¤«ÈÝ¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬AI¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥ó»á¤ÏGoogle¤ÎGemini¤ò»È¤Ã¤ÆÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿²èÁü¤¬AI¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«ÈÝ¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢AIÀ¸À®²èÁü¤Ç¤¢¤ëÃû¸õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥È¥ó»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂçÈ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ï¡¢ºîÀ®¤ËÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÊ¬¡¢¿®ØáÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£µ¼Ô¤òËÝÏ®¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë18¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤âµÚ¤Ö¾ÜºÙ¤Êµ»½ÑÊ¸½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©µ¶¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤òºî¤ë¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AIÀ¸À®¥Æ¥¥¹¥È¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¥¹¥È¡¦²èÁü¡¦²»À¼¡¦Æ°²è¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ì¹ç¡¢AI¸¡½Ð¥Ä¡¼¥ë¤¬É¬¤º¤·¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎTechCrunch¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AIÀ¸À®¤Îµõµ¶¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢²æ¡¹¤ÏÃµÄå¤Î¤è¤¦¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤¬ËÜÊª¤«ÈÝ¤«¤òµ¿¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈTechCrunch¤Ïµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£