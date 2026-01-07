¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï7Æü¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿MFÌðÅç¿µÌé¤¬¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÌðÅç¤ÏÄ»¼è¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£ÌðÅç¿µÌé¤Ç¤¹¡£Áá¤¯³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹‼¤¢¤È¡¢X(@yanshi2139)¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

¡üMFÌðÅç¿µÌé

(¤ä¤¸¤Þ¡¦¤·¤ó¤ä)

¢£ÇØÈÖ¹æ

21

¢£À¸Ç¯·îÆü

1994Ç¯1·î18Æü

¢£½Ð¿ÈÃÏ

ºë¶Ì¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

174cm/70kg

¢£·ÐÎò

ËÌ±ºÏÂ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ-±ºÏÂJr¥æ¡¼¥¹-±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹-±ºÏÂ-²¬»³-±ºÏÂ-²¬»³-±ºÏÂ-GÂçºå-ÀçÂæ-GÂçºå-ÂçµÜ-»³¸ý-À¶¿å