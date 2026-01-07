マシソン記者が“連投”「オカモトは、それほどまでの超大物」

ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手が6日（日本時間7日）、ロジャースセンターで入団会見に臨んだ。巨人の不動の4番として活躍したスターの晴れ舞台にはカナダメディアだけでなく、日本の報道陣も大挙した。現地記者はその“熱狂”ぶりに驚きを隠せないようだ。

スーツ姿で登場した岡本は白と青のブルージェイズユニホームに袖を通し、最初の挨拶は英語で「I am very happy to join the Blue Jays. I will work hard every day and do my best for the team.（ブルージェイズに加入できて嬉しいです。毎日一所懸命にプレーし、チームのために全力を尽くします）」などと語った。

40分近く行われた会見には多くのメディアが駆け付けた。MLB公式でブルージェイズを担当するキーガン・マシソン記者もその一人。何より驚いたのは“岡本フィーバー”のようだ。自身のX（旧ツイッター）を更新し、「今日のオカモトの入団会見は超満員だった。日本のメディアの数はトロント現地のメディアと同じくらい、いや、それ以上だったかもしれない」と目を丸くした。

続けて「今シーズンのキャンプ中や遠征先では、ブルージェイズを取材するために帯同するメディアの数は、トロントのメディアよりも日本からのメディアの方が多くなる場面も出てくるだろうね」とした。大谷翔平投手やイチロー氏など、日本人スターには多くの報道陣がつめかける。マシソン記者は「オカモトは、それほどまでの超大物（ビッグネーム）なんだ」と、改めてその人気ぶりを称えていた。

巨人では本塁打王3回＆打点王2回など圧倒的な実績を誇ったスラッガー。昨季はワールドシリーズ制覇まであと1勝まで迫ったブルージェイズを、悲願の優勝に導けるだろうか。（Full-Count編集部）