東京時間17:59現在

香港ハンセン指数 26710.45（+363.21 +1.38%）

中国上海総合指数 4083.67（+60.25 +1.50%）

台湾加権指数 30576.30（+471.26 +1.57%）

韓国総合株価指数 4525.48（+67.96 +1.52%）

豪ＡＳＸ２００指数 8682.75（-45.88 -0.53%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84913.81（-525.81 -0.62%）



６日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株式市場でＮＹダウは５９４ドル高となって最高値を更新したことなどを背景に買いが広がった。



上海総合指数は大幅続伸。金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、保険大手の中国人寿保険、化学品メーカーの万華化学集団、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団、半導体製造装置の中微半導体設備（上海）が買われた。



香港ハンセン指数は大幅続伸。アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、保険大手の中国平安保険、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。鉄鋼メーカーのブルースコープ・スチール、ドローン検知技術企業のドローンシールドが買われる一方で、エネルギー会社のＡＧＬエナジー、ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、石油製品メーカーのアンポル、銀行大手のナショナル・オーストラリア銀行が売られた。

