Æó»Ò¿·ÃÏ±Ø¥Û¡¼¥à¤ËÂçÎÌ¤Î¡ÖÇò¤¤º½¡×¡¡X¤ÇÏÃÂê...¡Ö±ØÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×ÅìµÞ¤ËÊ¹¤¤¤¿ÀµÂÎ¤Ï
ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦Æó»Ò¿·ÃÏ±Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¾å¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿Ææ¤Î¡ÖÇò¤¤º½¡×¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¨¡¨¡¡© X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡ÖÅà·ëËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Í»ÀãºÞ¡×¤À¤Ã¤¿
X¤Ç2026Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë¡ÖÆó»Ò¿·ÃÏ¤ËÇò¤¤º½¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¤ó¤À¤í¡©¡×¤È¤·¤Æ¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÀã¤¬Çö¤¯¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÆ¤¤±ö¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÇò¤¤Î³¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë¤Ò¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
Åê¹Æ¤Ï3400·ïÄ¶¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÀã¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¹©»öÍÑ¤Îº½¤«¡¢Åà·ëËÉ»ßºÞ¡Ê³ê¤ê»ß¤á¡Ë¤ò»µ¤¤¤¿À×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂçÀã¹ß¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»µ¤«¤ì¤ë±ö¡©¡×¡Ö´¨ÎäÃÏ¤Ç¤ÏÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡×¤Ê¤É¤È´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìµÞ¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï6Æü¤ËJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÇò¤¤º½¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬2Æü12»þ¤´¤í¤È18»þ¤´¤í¤Ë»¶ÉÛ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡ÖÍ»ÀãºÞ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖÅöÆü¤Î¹ßÀãÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢Åà·ëËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Í»ÀãºÞ¤ò»¶ÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÆó»Ò¿·ÃÏ±ØÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ßÀã»þ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿±Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±ÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
2Æü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¤Ï¡¢¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢´ØÅì¤Ç¤â¹ßÀã¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£