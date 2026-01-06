かつてＧ大阪や広島、ＦＣ東京などで活躍し、現在スペイン５部相当のデウストでプレーする元日本代表ＤＦ丹羽大輝（３９）の長男・ＦＷ丹羽大心（１４）＝ビズケッラ＝が、スペイン・バスク地方のＵ―１６バスク代表に飛び級で選出された。

２１年にスペインへ渡り、セスタオ、アレナス、デウストと渡り歩き、挑戦を続ける丹羽大輝。父とともにスペインに移住した大心も、プロを目指してサッカーに取り組み、昨年はＵ―１４バスク代表に日本人として初めて選出された。さらに今回、スペイン１部Ｒソシエダードや、アスレチック・ビルバオなどの下部組織の選手中心で構成されるＵ―１６チームに、２０１１年世代では唯一、選出された。

バスク代表は、独自の文化を持つバスク地方の出身者で構成されるチーム。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）や欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）には登録されておらず、Ｗ杯などには参加しない非公式なチームだが、同地方の独自性や誇りを象徴する存在。フル代表、年代別代表を含め、主に同地域を代表するクラブであるスペイン１部のアスレチックビルバオや、Ｒソシエダードの選手で構成されている。日本代表ＭＦ久保建英のチームメートで、スペイン代表でもあるＲソシエダードＦＷオヤルサバルらも名を連ねたことがある。バスク代表の資格は、同地域に一定期間在住することで得られる。