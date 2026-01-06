Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日(土)9時から1月7日(水)23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。

現在、360°全方位監視とソーラー充電を備えたAnker（アンカー）の屋外用セキュリティカメラ「Eufy SoloCam E30」が、お得に登場しています。

配線・充電の手間を省いて360°死角なしの監視環境を構築！ Ankerの屋外用セキュリティカメラが28％オフの大特価中

360°全方位監視とソーラー充電を備えたAnker製の屋外用セキュリティカメラ「Eufy SoloCam E30」が、現在、Amazonで28％オフで5,000円引きの1万3,000円切りに！

水平方向360°、垂直方向70°の可動域を備え、玄関から駐車場までのエリアを1台でカバーが可能。さらにAIモーショントラッキング機能により、人や車の動きを検知すると自動で画角を調整します。広角固定カメラでは捉えきれない動きも追従できるので、安心度がアップしますね。

また、120°の広い画角と2K高画質により、昼夜を問わず細部まで鮮明な映像を確認できます。

ソーラー充電とバッテリー内蔵で面倒な配線不要！ 設置のハードル低くめで手軽に防犯環境が手に入る

取り外し可能なソーラーパネルと内蔵バッテリーを搭載し、日当たりの良い場所に設置すれば充電作業は不要。面倒な配線工事も必要なく、設置場所の自由度は極めて高いのが最大のポイントです。

設置後はアプリから映像確認や操作ができ、日常的な管理もシンプル。設置や充電管理が面倒という屋外防犯カメラの弱点を見事に克服した1台ですよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月6日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

