【きょうから】「ちいかわ」が松屋・松のやと初コラボ 「ちいかわのすき焼き鍋膳」などオリジナルメニューにグッズも展開
松屋フーズが運営する「松屋・松のや」と人気キャラクター作品「ちいかわ」との初コラボキャンペーンがきょう6日10時から、全国の店舗で開催される。
【画像】第1弾コラボメニュー『ちいかわのすき焼き鍋膳』と『食券キーホルダー』
同日より開始されるキャンペーン第1弾では、コラボメニューとして国産黒毛和牛を使用した『松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳』（税込1,580円）を販売する。（※コラボメニューは松屋のみで販売）
該当メニュー1品の注文につき、「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定『オリジナル食券キーホルダー』（デザインは全6種類）を1個、ランダムでプレゼントする。
また期間中、『松屋 おこさま牛めしわくわくセット』（税込450円）『松屋 おこさまカレーわくわくセット』（税込450円）『松のや お子様プレート』（税込500円）『松のや お子様パンケーキプレート』（税込500円）のいずれかのおこさまメニュー1品の注文につき、今回の第1弾では「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルハンドタオル」を1枚、ランダムでプレゼントする。
コラボメニューの注文は1人につき1日1食まで、おこさまメニューは小学生以下が対象で、1人につき1日3食までとなる。
今回のコラボ開催にともない、注文金額合計800円（税込）以上のレシートで限定『オリジナルコラボどんぶり』が抽選で100人に、同店公式X（＠matsuya_foods）のフォロー＆リポストで限定『オリジナルピンバッジセット』が100人に当たるキャンペーンも同時開催される。詳細は特設サイトに記載。
『松屋 ちいかわの鬼辛カレー』がコラボメニューとして登場するキャンペーン第2弾は2月17日より開始予定。
