漫画家の田辺洋一郎氏が5日、公式Xを更新。自身が投稿し「AIセクハラ」などと物議を醸していた加工写真について「私の配慮に欠けた投稿により、皆様に不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

田辺氏は今月3日、自身のXにSTU48メンバーの写真を加工した画像を投稿。物議を醸し、5日に「先日の不適切な投稿に関しましてこの度は、私の配慮に欠けた投稿により、皆様に不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪文を発表した。

同氏は続けて「肖像権、生成AI利用に関する意識の低さ、仕事相手であるアイドルとの距離感を見誤った傲慢さ、など反省しております」と見解を記し「関連ポストを削除し、現在関わりのあるグループとの取引停止をさせていただきました。今後はこのようなことがないよう精進したします。何卒よろしくお願いいたします」と関連ポストの削除と現在関わりのあるグループとの取り引き停止などの対応をしたことも発表した。

同じく5日にSTU48は公式サイトを更新。「STU48メンバーの肖像権・パブリシティ権に関するお願い」と題して、無許可で撮影された写真・動画の投稿、メンバーの容姿を模したAI生成画像・動画がアップロードされる事例に対し「削除が確認できない場合や、悪質な加工・生成が見受けられる場合は、発信者情報開示請求等の手続きを行い、投稿者を特定した上で、法的手段を講じることも検討いたします」まどと発表した。

以下、STU48の公式サイト発表全文。

【重要】STU48メンバーの肖像権・パブリシティ権に関するお願い

平素よりSTU48を応援いただき、誠にありがとうございます。

現在STU48で活動するメンバー（株式会社STU所属メンバー、および他事務所所属メンバーを含む）の肖像権及びパブリシティ権の保護について、重要なお願いがございます。

昨今、SNS等において、無許可で撮影された写真・動画の投稿、メンバーの容姿を模したAI生成画像・動画がアップロードされる事例が見受けられます。

これらの行為は、撮影の有無に関わらず、メンバーの肖像権及びパブリシティ権を著しく侵害するものであり、運営事務局として看過できない状況にあります。

今後、こうした無断アップロード行為に対しては、厳しい姿勢で対処してまいります。他事務所所属メンバーに関しましても、所属事務所と連携し対応を図ります。

許可なく撮影された写真・動画、およびメンバーをモデルとしたAI生成コンテンツの投稿に関して、すでにアップロードされているものについては速やかに削除をお願いいたします。

削除が確認できない場合や、悪質な加工・生成が見受けられる場合は、発信者情報開示請求等の手続きを行い、投稿者を特定した上で、法的手段を講じることも検討いたします。

活動に参加するすべてのメンバーが安心して活動に専念し、ファンの皆様が健全に楽しめる環境を守るため、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

引き続き、STU48メンバーへの温かい応援をどうぞよろしくお願いいたします。

2026年1月5日 株式会社STU