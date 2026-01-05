お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、3日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。まさかの情報が“流出”して赤面した。

この日は「同期芸人」が集まる年始恒例の旅行スペシャル。かまいたちの他に、アキナ・山名や藤崎マーケット・トキらが参加した。そこで濱家の「タレコミ情報」がある、と相方・山内が紹介した。

それは担当マネジャーとのLINEのやり取り。山内がそのLINEのスクリーンショットを公開した。

濱家「Let me return the favor soon」

マネジャー「ハワイ満喫されたようで良かったです！」

濱家「mahalo」

マネジャー「私は1年で海外かぶれになったので、濱家さん超えてきてます！」「Bon voyage」

濱家「Thank you」「I'm kona coffee」

テンション高くやり取りした濱家だったが、最後の「I'm kona coffee」（私はコナコーヒーです）に共演者から「これはヤバい」「あなたは濱家です」と総ツッコミをくらった。

実は昨夏、濱家が初めてハワイ旅行をしたという。山内は「ハワイ旅行から帰ってきて、送られてきたLINEがこれです」と説明。「I'm kona coffee」について、説明を求められた濱家は苦笑いした。藤崎マーケット・トキから「やばい。頭のコナコーヒーが…」と薄毛対策で頭に振っている粉を指摘され、濱家は「誰がコナコーヒー、頭に振っとんねん」とツッコんでいた。