¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥à¡¼¥Ó¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ï¡¢Ì¡²è¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥ì¥³¡¼¥É·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡×¤ò2026Ç¯3·î27Æü¤´¤í¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Ä¾·ÂÌó10.5¥»¥ó¥Á¥µ¥¤¥º
È¯Çä¤ËÀè¤À¤Á¡¢2026Ç¯1·î14Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¤ª¤è¤Ó¥à¡¼¥Ó¥Ã¥¯ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ê¤É¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ì¡¼¥Ù¥ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÆ±ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ÎÀ±¤ò¤¢¤·¤é¤¦¡£Ä¾·ÂÌó10.5¥»¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¡£
²Á³Ê¤Ï4400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£