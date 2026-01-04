¡È»Ë¾åºÇ°¥ì¥Ù¥ë¡É¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»³²Ð»ö¤«¤é1Ç¯¡Ä¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¡×¤Ë½»Ì±¤ÎÅÜ¤ê¼ý¤Þ¤é¤º
2025Ç¯1·î¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹âµé½»Âð³¹¤ò½±¤Ã¤¿»³²Ð»ö¡£6800Åï°Ê¾å¤Î·úÊª¤¬¾Æ¤±¤ë¤Ê¤É¡È¥¢¥á¥ê¥«»Ë¾åºÇ°¥ì¥Ù¥ë¡É¤ÎÈï³²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤¬¸¶°ø¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢10·î¡¢ÁÜººÅö¶É¤ÏÅö»þ29ºÐ¤ÎÃË¤òÊü²ÐÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£Í½´ü¤»¤Ì·ëËö¤Ë½»Ì±¤Ï¡©½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÃË¤ÎÈÈ¹ÔÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤È¤Ï¡©¡ÊNNN¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ù¶É¡¡»³ÅÄ¸µµ¤¡Ë
¢£Âç¤ß¤½¤«¤Î³¹¤Ë¡Ä¤Ò¤½¤«¤ËÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÍÆµ¿¼Ô¡É
2024Ç¯12·î31Æü¤Î¿¼Ìë¡¢¤½¤ÎÃË¤Î»Ñ¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹âµé½»Âð³¹¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ê¥»¡¼¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¦¡¼¥Ð¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¡¢½Ëº×¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î³¹¤òÀÅ¤«¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃË¤Ï¡¢¸á¸å10»þ15Ê¬¤«¤é¸á¸å11»þ15Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë2¿Í¤ÎµÒ¤ò¾è¤»¤¿¡£2¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº°÷¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÃË¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶½Ê³¤·¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¡£
¸á¸å11»þ28Ê¬¤´¤í¡¢ÃË¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éYouTube¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡£¡ÖÀäË¾¡×¤È¡Ö¶ìÇº¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶Ê¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬Êª¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµî4Æü´Ö¤Ç3²ó»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸á¸å11»þ34Ê¬¤´¤í¡¢ÃË¤Ï¥Ñ¥ê¥»¡¼¥º¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¾èµÒ¤ò¹ß¤í¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ë¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï¤³¤Î³¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚÃÏ´ª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸á¸å11»þ38Ê¬¤´¤í¡¢ÃË¤Ï¥È¥ì¥¤¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¤¿¡£¿¿¤Ã°Å¤ÊÃæ¡¢1¿Í¤ÇµÖ¤òÅÐ¤Ã¤¿¡£¹âµé½»Âð³¹¤Î±è´ß¥¨¥ê¥¢¤ò¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµÖ¤Î¾å¡ÄÃË¤Ï¤½¤ÎÉÕ¶á¤«¤é²Ð¤òÊü¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡È¥¢¥á¥ê¥«»Ë¾åºÇ°¥ì¥Ù¥ë¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÊÝ¸±Â»³²³Û3Ãû±ß°Ê¾å¡Ä¡È¥¢¥á¥ê¥«»Ë¾åºÇ°¥ì¥Ù¥ë¡É¤Î»³²Ð»ö
ÃË¤¬Êü¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë²Ð¤Ï´¥Áç¤·¤¿ÁðÌÚ¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê2025Ç¯1·î1Æü¤Î¤¦¤Á¤ËÄÃ°µ¤µ¤ì¡¢¿ÍÅªÈï³²¤ä·úÊª¤ÎÂ»²õ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÏÃæ¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Ð¤¬¶¯É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¡¢1·î7Æü¤ËºÆÇ³¡£¹¤¬¤Ã¤¿²Ð¤Ï12¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¡¢6800Åï°Ê¾å¤Î·úÊª¤¬¾Æ¼º¤·¤¿¡£¾ÃËÉÅö¶É¤¬¡Ö´°Á´¤ËÄÃ°µ¤·¤¿¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î31Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÝ¸±Â»³²³Û¤Ï200²¯¥É¥ë¤«¤é250²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó3.1Ãû±ß¤«¤éÌó3.9Ãû±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ã¯¤â¤¬Í½´ü¤»¤Ì·ëËö¡Ä¡ÖÊü²ÐÈÈÂáÊá¡×¤Î¾×·â¤Ë½»Ì±¤Ï
10·î8Æü¡¢ÁÜººÅö¶É¤ÏÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÅö»þ29ºÐ¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥ê¥ó¥À¡¼¥Í¥¯¥ÈÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åö½é¡¢¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤¬¸¶°ø¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î¡ÖÊü²ÐÈÈÂáÊá¡×¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢É®¼Ô¼«¿È¤âÆ°ÍÉ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
²ÐºÒÁ°¤ÏÂç¤¤Ê½»Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¹¹ÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿¢ÌÚ¤Ë¿å¤ò¤ä¤ëÃËÀ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥°¥ê¥ó¡¦¥æ¥ó¥°¤µ¤ó¡¢60ºÐ¡£ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤±¤µ¡¢²ÐºÒ¤ÏÊü²Ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢Âç¤¤Ê¼ºË¾¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÏÅö½é¡¢²Ö²Ð¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«Êü²Ð¤È¤ÏÃ¯¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤ËÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥æ¥ó¥°¤µ¤ó¤Ï25Ç¯Á°¡¢ºÊ¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë¤³¤Î²È¤ò¹ØÆþ¡£Ä¹½÷¤ÈÄ¹ÃË¤Ï¤³¤Î²È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î²È¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤âÁ´¤ÆÇ³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡ÖÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤¿´¶¾ð¤À¡£¤³¤Î»´¾õ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤º¡¢Èá¤·¤ß¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¢£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤Ê¤¼Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÈÈ¹ÔÁ°¸å¤Î¡ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¡É
¤Ê¤¼¥ê¥ó¥À¡¼¥Í¥¯¥ÈÍÆµ¿¼Ô¤¬ÁÜººÀþ¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¼Â¤Ï¡¢ÈÈ¹ÔÁ°¸å¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¡Ê1¡Ë¼«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¡ä
²ÐºÒ¤ÎÃû¸õ¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤Î¸áÁ°0»þ12Ê¬¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î30ÉÃ¸å¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Î119ÈÖ¤Ë¤¢¤¿¤ë911ÈÖ¤Ë¼«¤éÄÌÊó¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÄÌÏÃ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î19ÉÃ¸å¤Ë¤âºÆÅÙ¡¢ÄÌÊó¤ò»î¤ß¤ë¤â¼ºÇÔ¡£GPS¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬²Ð¸µ¤Î¶á¤¯¤ÎµÖ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÄÌÊó¤ò»î¤ß¤ë¤¬°ì¸þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏµÖ¤ò²¼¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸áÁ°0»þ17Ê¬¡¢½é¤á¤Æ911ÈÖÄÌÊó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ÐºÒ¤òÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ãÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¡Ê2¡Ë¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ë¡È¤È¤¢¤ë¼ÁÌä¡É¡ä
ÄÌÊóÃæ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ë¡Ö¤¿¤Ð¤³¤¬¸¶°ø¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²á¼ºÀÕÇ¤¤ÏÀ¸¤¸¤ë¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ï¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤«¤é»³²Ð»ö¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¡£ÍÆµ¿¼Ô¤¬¿¢Êª¤ä»æ¤Ê¤É¤Î²ÄÇ³Êª¤Ë¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤Ç²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤ÈÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¡Ê3¡Ë¾Ã²Ð³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡ä
¾ÃËÉ¤È¤ÎÄÌÏÃ¸å¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÍÆµ¿¼Ô¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¾ÃËÉ¼Ö¤È¤¹¤ì°ã¤¦¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Ö¤òÊý¸þÅ¾´¹¤µ¤»¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£¸½¾ì¤ËÌá¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤Ë¾Ã²Ð³èÆ°¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸¥È¥ì¥¤¥ë¤òÅÐ¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²ÐºÒ¤È¾ÃËÉÂâ°÷¤ÎÍÍ»Ò¤ò4ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ãÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¡Ê4¡Ë¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ç²èÁü¤òºîÀ®¡ä
»ö·ïÁ°¤Î2024Ç¯7·î¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÇ³¤¨À¹¤ë±ê¤«¤éÆ¨¤²¤ë¿Í¡¹¡×¤òÉÁ¤¤¤¿²èÁü¤òºîÀ®¤·¤¿¡£ºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤Ï¡ÖÌç¤ÈÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¤âÍµÊ¡¤Ê¿Í¡¹¤Î½¸¹çÂÎ¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤¬¾Æ¤±Íî¤Á¤ëÍÍ»Ò¤ä¿Í¡¹¤¬¶ì¤·¤àÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ï¥ê¥ó¥À¡¼¥Í¥¯¥ÈÍÆµ¿¼Ô¤¬Êü²Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¡£¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤È¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ºÆ·ú
2025Ç¯12·îÃæ½Ü¡¢ºÆ¤Ó¸½¾ì¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢½Åµ¡¤äºî¶È°÷¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£½»Âð¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¿·¤¿¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹¹ÃÏ¤¬¹¤¬¤ê¡¢½»Ì±¤Î»Ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂáÊá¤«¤é2¤«·î¤¬¤¿¤Á¡¢¥æ¥ó¥°¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈá·àÅª¤Çµö¤·¤¬¤¿¤¤¡£¼«Âð¤ÎºÆ·ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤À¡×¤È¡¢¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï»Ô¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤òÁê¼ê¼è¤ëÁÊ¾Ù¤Ïº¤Æñ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£