現在、鎌倉幕府の成立は1185年だというのが多数説になっている。立命館アジア太平洋大学前学長・名誉教授の出口治明さんは「『いい国つくろう、鎌倉幕府』として覚えられていた1192年は源頼朝が征夷大将軍になった年だが、今ではそこまで大きな意味はないと考えられている」という――。

※本稿は、出口治明『一気読み日本史』（日経BP）の一部を再編集したものです。

■「いい国つくろう」が「いい箱つくろう」になった理由

いい国（1192）つくろう、鎌倉幕府。そんな語呂合わせで、鎌倉幕府の成立は1192年と覚えた方も多いでしょう。けれど、今は、違います。

いい箱（1185）つくろう、鎌倉幕府。鎌倉幕府の成立は、1185年というのが、今の多数説です。1192年は、後白河院が亡くなり、源頼朝が征夷大将軍になった年ですが、そこまで大きな意味はないと考えられています。

では、なぜ、1185年なのでしょうか。

壇ノ浦で平氏が滅亡したのが、1185年3月でした。この年の5月に、源頼朝に冷たくされた源義経が、腰越状を書いたとされます。しびれを切らした義経が、後白河院から院宣をもらって、頼朝に反旗を翻したのが10月。これに乗じて、頼朝が後白河院から、とうとう全国の警察権を獲得したのが、12月です。これを文治の勅許といいます。

文治の勅許によって、頼朝は、守護と地頭の任命権を得ました。そして、この権限の獲得をもって鎌倉幕府の成立とするのが、今の考え方です。

守護は国ごとに任命され、その権限は、大犯三箇条と呼ばれます。第1に、京都と鎌倉の警護（大番役）の催促、第2に謀反人の検断、第3に、殺害人の検断です。検断とは、逮捕から裁判、刑の執行までの権限を指します。地頭は、荘園や公領に置かれ、年貢の徴収や土地の管理、治安の維持などに当たりました。

しかし、その一方で、国司や荘園領主も依然として存在しているわけです。つまり、鎌倉時代には、守護と国司、地頭と荘園領主といった、二重支配が行われていました。荘園領主は、京都にいることが多いので、やがて地頭の力が強くなっていきます。

■鎌倉幕府の実態は第2次平氏政権

源頼朝が1199年に亡くなった後、嫡男の源頼家が17歳で家督を継ぎます。しかし、専横が目立つことから、3カ月もしないうちに13人の有力な御家人による合議制ができます。取り仕切っていたのは、北条時政と北条義時の親子。時政は、頼朝の妻、北条政子の父です。

13人のなかで、同じ一族から2人が入っているのは、北条氏だけ。このころから、北条氏の権力が形成されていくのですね。

もう一つ、注目すべきことは、この13人のなかに、源氏の系譜は一人も入っていないということ。北条氏は平氏の系譜で、鎌倉幕府の実態は、第2次平氏政権と呼んでもいいものでした。

■愛人かわいさの後鳥羽院の求めに鎌倉幕府が憤る

源頼朝は、地盤固めの一環で、公文所と問注所をつくっていました。公文所は行政を司り、問注所は司法、裁判所です。公文所は政所と名前を変え、北条時政はその長官に就任。初代の執権になりました。

執権になった翌年、時政は源頼家を殺します。頼家の次に、弟の源実朝が、鎌倉幕府の3代将軍になりましたが、頼家の遺児の公暁に、暗殺されます。父の頼家を殺したのが、実朝だと思いこんでいたようです。公暁は、実朝を殺した直後に殺されます。実朝には、子どもがいませんでした。

北条政子は、上皇となった後鳥羽院の子を将軍に迎えようとします。後鳥羽院は、条件を出します。ある荘園の地頭をクビにしてくれ、と。その荘園は、後鳥羽院が愛人に与えたものでした。せっかくもらった土地を地頭のおじさんが仕切っているので、その愛人が腹を立てていたのです。

しかし、鎌倉幕府にしてみれば、守護と地頭の任命権こそが権力の源泉。とてものめない条件で、そんな条件を出す後鳥羽院への反感も募ります。将軍には結局、源頼朝のきょうだいの坊門姫の玄孫を京都から連れてきました。4代将軍、藤原頼経です。九条頼経とも呼ばれます。藤原姓なのは、坊門姫が、摂政・関白を輩出した藤原家の北家に嫁いでいたからです。

■「伝説の名演説」ににじむ北条政子のあざとさ

1221年、後鳥羽院が、北条義時を追討せよと院宣を出します。後鳥羽院の側も、頑なに条件をのまない義時に憤ったのです。

御家人たちの間、動揺が広がります。

このとき、北条政子が檄を飛ばしたといいます。「頼朝様の恩義は、山より高く、海より深い」「逆臣の讒言により、このたび、道理に背いた命令が出された」「名を惜しむ者は、戦え」「ただし、後鳥羽につきたければ、すぐに申し出るがよい」などと。伝説の名演説です。

みんなの前で演説したかといえば、怪しいのですが、今に伝わるその言葉には、後鳥羽院の目的が義時の排除であることから巧みに目をそらさせ、後鳥羽院は幕府の敵であり、ひいては武家全体の敵だと御家人たちに思いこませる、あざとさがにじみます。

■明治時代に名前がついた鎌倉時代の仲恭天皇

北条政子に急かされ、北条義時の子の北条泰時が、京都に出陣します。後鳥羽院は、ひとたまりもなく破られました。承久の乱です。

後鳥羽院は隠岐へ、その子どもの順徳院は佐渡へ、流されました。やはり後鳥羽院の子の土御門院は、挙兵に反対していて、責任を問われませんでしたが、自ら望んで土佐に流されました。

後鳥羽院の孫の天皇は、在位数カ月で廃され、明治時代に仲恭天皇という名が贈られました。仲恭天皇の代わりに、鎌倉幕府が立てたのが後堀河天皇。後鳥羽院の兄の子どもでした。

朝廷に弓を引き、3人の上皇を島流しにし、天皇を廃したとは、前代未聞のことです。北条義時は、のちに皇国史観の下で逆賊として扱われます。

■御成敗式目の制定で鎌倉幕府の形が整う

承久の乱が起こったとき、鎌倉幕府の権限は、東日本にほぼ限られていました。しかし、承久の乱に勝利すると、後鳥羽院やその近臣の所領など、西日本の荘園を3000カ所くらい獲得します。鎌倉幕府は、そこに新しく地頭を置きました。東日本の御家人が西日本に移住していきます。こうして、鎌倉幕府の権限が、全国に広がります。

さらに、北条泰時が御成敗式目を制定することによって、日本全体の統治機構としての鎌倉幕府が、完成します。

1224年、北条義時が亡くなり、翌年、北条政子も亡くなりました。

世代交代して、義時の子の北条泰時が執権となったとき、叔父を連署にしました。連署とは、執権と並んで決裁書にサインする役職で、執権のサブです。第2世代の泰時は、北条氏の有力者2人で連立政権を組むことを選んだのですね。さらに泰時は、11人の評定衆をつくり、合議制で幕府を運営しました。鎌倉幕府は、もともと13人の合議制でしたが、主なメンバーを北条氏が殺してしまっていたので、メンバーを入れ替えたのです。

そして、1232年、御成敗式目をつくります。これをもって、鎌倉幕府の形はほぼ整いました。

■女性や農民の権利も認めた御成敗式目の合理性

御成敗式目は、守護と地頭の役割を中心に、土地や財産の権利、相続などについても定めた法律です。その特徴は、現実的かつ合理的な考え方が強いことでしょう。

例えば、女性の財産相続が当然のこととされ、子どものいないまま夫に先立たれた女性が、養子を迎えて財産を相続していくことも許されていました。

また、農民がどこかに逃げていったとしても、残していったものを勝手に奪うことを許しませんでした。逃散と呼ばれる行為を、ある種の権利として認めていたわけです。これは、農民の力が強くなってきたことの表れだと思います。

中世というのは、中央集権とは真逆で、流動性が高い時代でしたね。力を持ち、特権を持つ複数の権門が並び立ち、それはそれで農民たちは大変でしたが、どの権門に属するかを選ぶ自由も持てる時代でした。

御成敗式目は、あくまで武家が定めた法律です。一方で、朝廷が定めた律令もあれば、寺社が定めたルールもあって、それらが併存したのが中世の権門体制です。

