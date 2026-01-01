今年で102回目を数える正月の風物詩、東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）。本日から復路がスタートし、白熱のレースが展開される。総合優勝を手にするのはどの大学になるか、見逃さずにおきたいものだ。

コロナ禍で減った沿道での応援は2023年に復活し、2024年には声出しでの応援も解禁された箱根駅伝。とはいえ、混雑の中で見るのはなかなかに大変。お正月休みは自宅でチャンネル争いをしたり、初詣などの外出でテレビの前を離れざるを得ないこともあるだろう。そこで知っておきたいのが、スマートフォンやPCでもリアルタイムにレースをチェックできる方法だ。

今年も例年通り、地上波放送は日本テレビが担当し、ラジオではNHKラジオ第1、文化放送、ラジオ日本にて放送される。インターネット／スマートフォンで楽しみたい人は、TVerのほか、定点カメラのライブ映像や、ランナーの後方を走る運営管理車の位置情報を表示する「箱根駅伝速報マップ」も完備した日本テレビの番組公式ホームページをチェックしたい。

今年は3連覇を目指す青山学院大学のほか、昨年10月に行われた出雲駅伝の覇者・國學院大学、11月の全日本大学駅伝で会心の走りを見せ、3年ぶりの総合優勝を視界にとらえる駒澤大学を中心に、混戦が予想される。ネット中継・配信をうまく利用して、劇的なドラマを見逃さないようにしよう。

（文＝向原康太）