個人向け国債固定3年とネット銀行の定期預金に100万円預けたときの利息の違いは？
金利の上昇傾向が続くいま、なるべくリスクを避けながら、少しでも利回りのよい運用先を選びたいという方は多いのではないでしょうか。その中でも、元本が保証されている「個人向け国債」や「ネット銀行の定期預金」は、初心者が選びやすい資産運用の選択肢です。
今回は、個人向け国債「固定3年」と、ネット銀行の高金利「3年満期定期預金」にそれぞれ100万円を預け入れた場合に、3年後どのくらいの利息が得られるのか比較してみましょう。※金利は2025年12月時点。
・税引き前の受取利息：3万3000円
・税引き後の受取利息：2万6297円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分の「6703円」が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
参照：固定3年「第187回債」 財務省
●高金利の定期預金例（2025年12月時点）
【SBJ銀行】
・商品名：開業16周年記念円定期預金優遇キャンペーン「スーパー定期・大口定期」
・金利：年利1.25％（3年）
・預入額：1円以上で上限なし
・対象者：日本に居住している個人の方
・注意点：募集総額が1500億円に達し次第、受付終了
・他の選択肢：3年以外に、20カ月（金利年1.2％）、5年（金利年1.3％）もあり
参照：SBJ銀行「開業16周年記念円定期預金優遇キャンペーン スーパー定期・大口定期」
この定期預金に100万円を預け入れた場合、3年後に受け取れる利息は以下のとおりです。
・税引き前の受取利息：3万7500円
・税引き後の受取利息：2万9882円
こちらも、受け取った利息から、税率20.315％分の「7618円」が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
ここまで、個人向け国債「固定3年」とネット銀行の定期預金について、100万円を預け入れた場合の3年後の税引き後利息を比較してきました。
結果として、SBJ銀行の定期預金の方が「約3500円」多い利息を受け取れます。
もちろん、金融商品を選ぶ際は金利だけでなく、途中解約のしやすさや、利用条件の有無、信頼性なども含めた総合的な判断が必要ですが、「利息額の多さ」を重視するのであれば、ネット銀行の高金利定期預金がやや有利な結果となりました。
ここでは、高金利定期預金を選ぶ際の注意点を4つご紹介します。
●利用条件の有無
高金利の定期預金には、「新規で口座を開設した人限定」など、利用できる人が限られていることがあります。
また、「○○万円以上の預け入れが必要」など、一定の金額を預けないと金利が適用されないケースもあります。
一方、個人向け国債は1万円から購入可能で、誰でも同じ条件で利用できる点が安心です。
●募集期間・総額
ネット銀行のキャンペーン金利は、「○月末まで」や「募集総額○億円に達し次第終了」など、期間限定・金額限定のケースが多くあります。
それに対して、個人向け国債は原則、毎月発行されており、いつでも購入が可能です。
●継続時の金利
ネット銀行の定期預金は、満期後に自動的に継続されることがありますが、その際は初回の高金利ではなく、通常金利が適用されるケースが多いです。満期日を把握しておき、次の預け先を探しておきましょう。
なお、個人向け国債も満期後は利払いが終了しますが、自動継続はなく、その時点の金利で再購入するかを自由に選べます。
●途中で解約する場合には制限あり
定期預金は、途中解約が可能ですが、その際は「中途解約利率」が適用され、利息がほとんどつかない場合があります。
さらに、部分的な解約はできず、預けた全額を一括で解約する必要があるケースが多いです。
一方で、個人向け国債は、購入から1年が経過すれば、1万円単位で中途換金が可能です。ただし、「直前2回分の利子（税引き前）×0.79685」が差し引かれる点には注意が必要です。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
