松岡昌宏、新会社「MMsun」始動・代表取締役としてメッセージ…所属は2人 STARTO社と昨年末でエージェント契約終了
元TOKIOの松岡昌宏が1月1日、「株式会社MMsun」（エムエムサン）を設立し、業務を開始した。公式サイトが開設され、「代表取締役 松岡昌宏」の言葉などが掲載された。
【画像】松岡昌宏が代表取締役を務める「MMsun」公式インスタグラム
公式サイトでは「株式会社MMsun始動のお知らせ」として「この度、2026年1月1日より『株式会社MMsun』を設立し、業務を開始致しましたことをご報告申し上げます」と発表。
続けて「新たな一歩を踏み出す株式会社MMsunに、今後とも変わらぬご支援と御鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と、「代表取締役 松岡昌宏」のメッセージがつづられた。
所属アーティストは、松岡、川久保三子。川久保は1995年生まれ、愛媛県出身の俳優で、2025年は『家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂』に出演した。今後は、1月5日放送スタートのNHK夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』に出演する。
同社の公式インスタグラムも開設され、2人の最新情報などをスタッフが発信していくという。同社のXアカウントや、松岡個人のX、インスタグラムアカウントはない。
STARTO ENTERTAINMENTは2025年11月3日に、株式会社TOKIOとのエージェント契約を同年12月31日をもって終了すると発表。松岡は、12月28日放送のラジオ番組で「新しい株式会社MMsunというところで、自分は行動していきますので」と語っていた。なお、「株式会社TOKIO」のサイトは、1月1日時点で閲覧できなくなった。
