【うお座】2026年1月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
＜開運もぐもぐ＞
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）＜全体運＞
今、目の前にあることをまずは片付けて、心も環境もスッキリさせてから前へ進みましょう。まだ未来の姿はハッキリと見えていないかもしれませんが、確かな一歩を踏みしめていることを、あなた自身はすでに感じているはずです。その未来を頭の中でしっかりと組み立てていくことで、次の行動が自然と見えてきます。
さらに、この時期は直感がさえ、心の声に耳を傾けることで新しいアイデアが生まれやすくなります。仕事面では、誠実な仕事ぶりが高く評価されそうです。
＜開運もぐもぐ＞
直感を研ぎ澄ますためには、“水のパワー”を使います。おすすめは「ワカメスープ」です。海藻であるワカメは、黒っぽい色合いと塩味を持ち、さらにゆらゆらとくねる形状も、水のパワーをしっかりと宿しています。スープにして水分をたっぷり摂ることで、より水のパワーが高まり、心身をやさしく整えてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)