TBS安住紳一郎アナウンサー（52）は1日、MCを務める「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）の新春生放送中、昨年末に第1子となる女児が誕生したことをサプライズ発表した。

父親になった心境を「特に変わることはないけれど、だいぶ歳をとってからの子どもになりましたので、健康に注意しないといけないと思っています」と語った。一方で、妻との「別居婚」が今も続いていることを明かした。

安住アナはこの日、羽織はかまでヘリコプターに搭乗し、富士山上空からの「初日の出」生中継を担当。そのさなかに、おめでたいニュースを自ら発表した。 そんな安住アナに対し、スタジオの杉山真也アナ、宇賀神メグアナ、吉村恵里子アナは一様に驚きつつ、安住アナから視聴者へのひと通りの報告が行われた後で、杉山アナが「お子さんについて少し、質問してもいいですか？」と切り出し、「父になってみて変化はありましたか？」と質問。安住アナは「父になって？どうだろ、特に変わることはないけれど、ただ、ずいぶん歳とってからの子どもになりましたので、健康に注意しなくちゃいけないと思っていますけれど」と応じた。

続いて、宇賀神アナに「（第1子誕生は）去年のいつごろというのは、うかがっても大丈夫なんですか？」と問われると、安住アナは「それはね、いろいろ事情があって、言うなということになりました」と述べ、「せっかくぼかしたんですから、同僚なんですから、その辺はすぐに気付くべきですよね」と、毒舌調で冗談めかし、宇賀神アナは笑いながら、「すみません！」。

さらに、吉村アナから「お子さんとの思い出はありますか。まだ短い期間と思いますが、おふろに入ったりとか、ごはんを食べたりとかありますか」と問われた安住アナは「あの、別居婚は変わらずなのでね、そんなに会っていないもんですから」と告白。「別居婚に関してもいろいろ言われているものですから、あんまり、あの、そういうふうに言わないでください」と述べるにとどめたが、杉山アナは「いろいろおめでたい」と、祝福した。

安住アナは、スタジオの後輩アナウンサーとやりとりの前に、「ちょっと初日の出まで少し時間があるようなので、話題も尽きたようなので、私の方から、ひとつみなさまに報告がありますので」と切り出し、「実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして、家族が1人増えました。3288グラム、女の子が生まれました」と、サプライズ報告。「私事でございますが、結婚の時も視聴者のみなさまが方にお祝いのコメントをいただきましたので、視聴者のみなさん方に報告をと思いました」と、元旦の生中継での報告となった背景を口にした。その上で、「本当にありがとうございます。これからも仕事に、一生懸命取り組んでいきたいと思っています」と述べた。

安住アナの第1子報告の直後に、富士山上空に初日の出が現れるグッドタイミングとなり、安住アナは「2026年、令和8年、初日の出。みなさんおめでとうございます！」と、リポートした。

安住アナは2024年1月1日、元タレントの一般女性と結婚したことを、同4日放送の番組内で、今回と同様に生報告した。