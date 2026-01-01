水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 2026年1月の運勢

【今月の運勢・2026年1月】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今月の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

自分のうさぎタイプを調べる

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今月の運勢日常のペースを整えると◎。じっくり取り組むことが開運に

新たな気持ちで、生活や仕事のペースを整えましょう。日常のリズムをていねいに組み直すことで、2026年の運気の流れに沿った、自分らしいライフスタイルを築いていけます。また、これまで積み重ねてきたことをブラッシュアップするのにもいい時期です。勉強や趣味、習い事で次の目標を立て、さらに掘り下げてみて。この時期の運気の流れはとてもゆるやかなので、あせらず一歩ずつ取り組むことも開運のポイント。すぐに結果を求めず、じっくりと取り組む姿勢が、豊かな運気を引き寄せます。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今月の運勢自分軸で2026年の計画を立てて。お金の使いすぎに注意

人との交流が活発になり、周囲から受けるさまざまな刺激が自分を磨き、大きなチャンスへとつながっていきます。ただし、まわりからの影響を受けすぎると、夢や希望に迷いが生じてしまうことも。自分の理想をしっかりと意識し、2026年のステップアップに向けた計画を立てていきましょう。愛情面ではうれしい出来事が期待できる一方で、交際費が増えるので要注意。また生活が派手になりやすく、セールだからといって、高価な物を勢いで購入したりしないように。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今月の運勢先月やり残したことに取り組んで。大きな挑戦のための準備期間に

今月の課題は「昨年から持ち越したことの処理」です。特に、先月やる気が出なくて放置していることには早めに取り組んで。視点を少し変えて新しいやり方を試すことで、意外な楽しみや前向きな展開が見えてくるでしょう。ささいなことで気持ちが揺れやすく、人ともぶつかりやすいので、強引に物事を進めるのは避けたほうがよさそう。新しいことへのチャレンジ精神は高まりますが、大きな挑戦は2月以降に回し、今月はそのための調整と準備に専念すると◎。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今月の運勢自分を癒やす休息期間に。好きなことを楽しんでエネルギーチャージ

年末から続いていた慌ただしさが落ち着き、少し立ち止まる時間が訪れます。思うように進まなかったことや中途半端になっていることを整理して、身の回りをすっきりさせましょう。新しい年の始まりとともに走り出したい気持ちがあっても、今は準備のための休息期。体調を整え、自分を癒やす時間を持つことも、次の飛躍につながります。特に好きなことに没頭したり、大切な人とすごしたりすると気持ちが軽くなり、未来へのエネルギーが蓄えられていきます。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今月の運勢出会いが増え、人との交流から2026年の方向性が見えてきそう

人間関係が華やかになり、出会いや交流の場が増えていきます。あなたから声をかけたり、歩み寄ったりすることで、これまで縁のなかった人や新しい環境に触れるチャンスが広がります。その経験を通して2026年にやりたいこと、進みたい方向も見えてくるはず。また、人とのつながりから次のステージに進む準備が整っていくので、まわりのサポートを受けることも大切。自分ひとりでは気づけなかった新たな可能性が見えてきます。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今月の運勢高い目標設定で自分を成長させて。新しい分野への挑戦で運が開ける

新しい年の始まりは、夢や希望を描き直すチャンス！ 目標を少し高めに設定し、自分を磨き、成長させるための計画を立てましょう。これまで関わりのなかった分野に足を踏み入れ、行動範囲を広げていくことも開運につながります。一方で、現実的な課題に直面する場面も増えます。しかし信念をもって突き進めば、むずかしい問題も乗り越えられるでしょう。離れていく縁、リセットされる人間関係があっても、それに代わる新しい仲間との出会いがあなたを支えてくれます。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今月の運勢信頼できる人との出会いが。昨年を振り返って今年のステップに

日々のルーティンや、これまで続けてきた取り組みをさらに深めると、次の展望が見えてきます。あなたをいい方向へと導いてくれる、信頼できる存在との出会いも期待できるでしょう。その人の声に耳を傾けることで、自分では気づかなかったところに視野が広がるはず。さらに、昨年を振り返り、達成できたことだけでなく、途中で止まっていることにも目を向けてみて。それが新しい年に向けた課題を明確にし、次のステップに進むための後押しになります。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今月の運勢次のステージに向かうための入念な準備を。人との関わりで刺激も

年明けとともに、心のなかに“区切り”と“新たな意欲”が生まれていきます。いろいろなことに興味も出てきますが、今は勢いよく走り出すより、情報を集め、知識を広げ、次のステージに向かうための準備に力を注ぎましょう。人との関わりから得られる刺激も多いので、気になる人には自分からアプローチを。これまでとは少し違う、新しい世界へと目を向けることで、次のピークに向けた流れをつくることができるでしょう。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今月の運勢今年の長期プランを立てると◎！人助けが開運につながる

次のステージへと歩みを進められる成長期です。本気で挑戦したいテーマが見えてきたり、やり直したい大きな課題に意識が向かったりするので、今年一年かけてじっくり取り組む長期プランを立てると◎。また、人から求められる役割を引き受ける、だれかを助けるといった行動が、思いがけない幸運のきっかけとなることもあります。周囲との連携が、2026年の運気を大きく動かしてくれるでしょう。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今月の運勢ワクワク期。新たな一歩を踏み出すと運気アップ！

思いがけない誘いや、興味を惹かれるものが次々と現れるワクワク期。予想外の展開もありますが、そんなイレギュラーな出来事も楽しみながら、新たな一歩を踏み出すことで運気が上昇します。特に、あまり注目されていないマイナーな分野に挑戦すると意外にハマって、あなたの個性も磨かれるはず。さらに決断力もさえて、大胆な選択や思いきった方向転換もうまくいくでしょう。ただし、どんどん予定が増えていくのでスケジュール管理はしっかりと。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

今月の運勢 バックナンバーはこちら 今週の運勢 バックナンバーはこちら

水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。





