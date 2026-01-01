松本明子が12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。冒頭から全力でパフォーマンスする姿に「飯田圭織かとおもったらあっこさんだw」「かわいい！」「めっちゃ馴染んでる」など驚きと絶賛の声があがった。

【映像】松本明子（59）、冒頭から全力の「LOVEマシーン」披露

「佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成·令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜」と題したブロックに登場した松本明子はukkaの4人（芹澤もあ、葵るり、村星りじゅ、若菜こはる）、LumiUnionの3人（播磨かな、里菜、青山菜花）、@onefiveの2人（SOYO、MOMO）、AMEFURASSHIの3人（市川優月、小島はな、鈴木萌花）と、モーニング娘。の名曲「LOVEマシーン」を披露。

冒頭から松本明子が歌唱を披露すると、視聴者からは「出オチすぎるw」「飯田圭織かと思ったらあっこさんだw」といった驚きの声が殺到。また、最後まで全力でパフォーマンスする姿に「すご…来年還暦だよね？」「あっこ姉さん、かわいい！」「めっちゃ馴染んでる」と絶賛するコメントが相次いだ。

『ももいろ歌合戦』は、ももクロが2017年より開催している年末恒例イベント。2年連続、武道館が会場に選ばれた。チーム分けとして玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」をそれぞれ率いて対決を行う。

