TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』の10周年プロジェクトが始動した。

本作は、全世界シリーズ累計部数1300万部突破（電子書籍含む）している長月達平による原作をアニメ化したもの。2026年でTVアニメ10周年を迎え、4月には4th seasonが放送開始されることも決定している。

水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。“暴食“の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」――そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸けた少年の旅路が始まる――。

あわせて、10周年プロジェクトロゴならびに特設ティザーサイトが公開。サイト内では、大きく描かれた10周年ビジュアルのシルエットや、お正月ビジュアルを用いた特報PVが公開されており、原作著者・長月ならびに原作イラスト・大塚真一郎からもTVアニメ10周年をお祝いコメントが寄せられた。さらに、1年間を通して“10大企画”を行うことが同時公開され、その1つとして、1月17日に10周年特番の配信が決定。また、お正月ビジュアルの公開を記念し、年賀状が100名に当たるキャンペーンの実施も発表された。

■コメント・長月達平（原作著者）祝！ リゼロアニメ10周年！過ぎる時間の速さが衝撃的なアニバーサリーですが、自分の文章がイラスト化された日と同じように、 自分の作品がアニメ化し、キャラクターたちが動いて喋ってをしてくれた日の感動は冷めやらず、今も 残り続けています！これまで、力と気持ちを込めて描いたシーンをたくさんアニメで見られました！ でもまだまだ見たい シーンも聞きたい台詞も語り尽くせないぐらいたくさんあります！ 10周年と言わず、20周年30周年を 祝える作品にしましょう！ここまでの10年ありがとう！ 100周年もよろしくね！

・大塚真一郎（原作イラスト）アニメ10周年おめでとうございます！第1話の冒頭は、自分の考えたキャラクターに声が付いて動いていることにただただ感動しながら観ていたのですが、あまりに想像を超える映像が次々と流れてくるので途中からはすっかり一観客として楽しんでしまいました。4期以降はアニメ化が大変そうなシーンの連続でスタッフの皆様にはご苦労をおかけするとは思いますが、あのクオリティの映像を見れると思うと今から楽しみでなりません。これからもどうぞよろしくお願いいたします！（文＝リアルサウンド編集部）