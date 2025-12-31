¤ª¸ý¤È»ÑÀª¤ÎÀìÌç²È¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¤º¤ê¤Ð¤¤¤Îº¸±¦º¹¡×²þÁ±Ë¡¡£¡È¤³¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¡É¤ÇÂ¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡©
¤ª¸ý¤È»ÑÀª¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤ÎÅ·ºÍÊÝ°é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢¡ÖÊÒÊý¤À¤±¿Ê¤àÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤º¤êÇç¤¤¡¢¤É¤¦²þÁ±¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤º¤ê¤Ð¤¤¤Ëº¸±¦º¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¿Æ¤ÎÉÔ°Â¤ËÅú¤¨¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤È²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê²þÁ±Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÊÒÊý¤Î¼êÂ¤Ð¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¿Ê¤à¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤º¤ê¤Ð¤¤¤Îº¸±¦º¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤Þ¤¤ÀèÀ¸»á¤Ï¡¢¤³¤Îº¸±¦º¹¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¾¤Î¿À·Ð²óÏ©¤Îº¸±¦º¹¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Î¡ÖÊú¤Ã¤³¤Î»ÅÊý¡×¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼øÆý»þ¤äÊú¤Ã¤³¤ÎºÝ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÖÊÒÊý¤Î¸ª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤¬¤À¤é¤ó¤È¤·¤¿»ÑÀª¡×¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶ÚÆù¤Î»È¤¤Êý¤ËÊÐ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¤º¤ê¤Ð¤¤¤ÎÆ°¤¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¶Ä¸þ¤±¤ÇÎ¾Â¤ò¾å¤²¤ëÆ°¤¡Ö¥Ü¥È¥à¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆ°¤¤¬º¸±¦¶ÑÅù¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Ê¢¶Ú¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²þÁ±ºö¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¤ÀèÀ¸»á¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ÄÁ°¤ËÌá¤ë¤³¤È¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥Ü¥È¥à¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òÍ·¤Ó¤ÎÃæ¤ÇÂ¥¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ÎÈëºö¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤ª¤Ø¤½¤è¤ê¾¯¤·²¼¡¢Â¤ÎÉÕ¤±º¬¤ÎÆâÂ¦¤¢¤¿¤ê¡×¤ò¤³¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤È»É·ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¤Ø¤Ø¡Ù¤Ã¤È¾Ð¤¦½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃµ¤¹¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤³¤Î»É·ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿Êý¤ÎÂ¤â¼«Á³¤È¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º¸±¦¤Î¶ÚÆù¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯»È¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤¤ÀèÀ¸»á¤Ï¡Öµã¤«¤»¤ë¡×¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È°Õ³°¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¼¨¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»ÑÀª¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê²£³ÖËì¤äÊ¢¶Ú¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤ËÊú¤¾å¤²¤Æ¤¢¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö3Ê¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤âÍ¸ú¤À¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤º¤ê¤Ð¤¤¤Îº¸±¦º¹¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÇº¤ß¤Î°ì¤Ä¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤¬Æü¾ï¤Îº³ºÙ¤Ê½¬´·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢ÀìÌç²È¤¬¶µ¤¨¤ë´ÊÃ±¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÈ¯Ã£¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
