¥ß¥»¥¹¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù²Î¾§¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×¤ÎºÇ¿·¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«

Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡ÖGOOD DAY¡×¤ÎºÇ¿·¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿
¢£µðÂç¤Ê¡È¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¡É¤¬½Ð¸½¤·¡¢100¿Í°Ê¾å¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬·È¤ï¤Ã¤¿µ¬³Ê³°¤Î¥é¥¤¥Ö
12·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Àー¥ê¥ó¡×¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î»°Ï¢ÇÆ¡É¤òÃ£À®¡¢12·î31Æü¤Ë¤Ï¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÂç¥È¥ê¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¡¢Ç»Ì©¤Ê¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¥¤¥äー¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖGOOD DAY¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢55Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡Ù¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢30Æü¤Î¡Ö¥Àー¥ê¥ó¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÏ¢Æü¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹â¤µÌó20¥áー¥È¥ë¡¢½Å¤µÌó100¥È¥ó¤ÎµðÂç¤Ê¡È¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¡É¤¬½Ð¸½¤·¡¢100¿Í°Ê¾å¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬·È¤ï¤ë¥¤¥Þー¥·¥Ö¤Ê±é½Ð¤Ë¤è¤ëµ¬³Ê³°¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥êー¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Ó¥êー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¡¢¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡¢¥É¥ì¥¤¥¯¤Ê¤É¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤¹¤ë¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥á¥ê¥Þ¥ó¡ÊFutureFriends¡Ë¤¬´ÆÆÄ¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤È±ÇÁüÈþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÖGOOD DAY¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¿¹¬´¶¤È½Ëº×´¶¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥»¥¹¤Ï¡¢12·î22ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢7·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»ー¥ë¥¹¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿10¼þÇ¯¥¤¥äー¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥§ー¥º2¤¬¤¤¤è¤¤¤è12·î31Æü¡¢´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.08 ON SALE
DIGITAL ALBUM¡Ø10 -Instrumentals-¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/