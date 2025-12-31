¡ÖËèÇ¯Ç¯Ëö¤ËÍè¤ë¡×Ç¯±Û¤·¤½¤Ðµá¤á³«Å¹Á°¤«¤éÊÂ¤Ö¿Í¤â¡ÄÏ·ÊÞ¤½¤ÐÅ¹¡¦¤ä¤Öµ×¤ÏÂç³¢Æü¤ËÄÌ¾ï¤ÎÌó4ÇÜ600¿©°Ê¾åÍÑ°Õ¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶
2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í12»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞ¤½¤ÐÅ¹¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤òµá¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤½¤ÐÅ¹¡Ö¤ä¤Öµ×¡×¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ¤Î³«Å¹¤È¤È¤â¤Ë1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤ÆÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò³Ú¤·¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢ÌñºÒ¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤äÄ¹¼÷¡¢·ò¹¯¤Ê¤É¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¶¶¡Ö¤ä¤Öµ×¡×¤Ç¤ÏÂç³¢Æü¤Î31Æü¡¢ÉáÃÊ¤ÎÌó4ÇÜ¤È¤Ê¤ë600¿©°Ê¾å¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸á¸å10»þÈ¾¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£