¢£¼þ¤ê¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¤â¤ä¤â¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå
»ä¤Ï40Âå¤Îº¢¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¤ä¤â¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¶¶ø¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤òÁ¢¤Þ¤·¤¤¤È¤«¡¢ÅÊ¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤´¤¯¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ³¤³°¤Î¹ëÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªÍ§¤À¤Á¤ä¡¢ËÝÌõ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤ËÆ´¤ì¤¿¤ê¡¢Á¢¤ó¤À¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤Ï¤¢¤¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤·¤é¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢50ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤¦»ä¤Ï¤³¤¦À¸¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ø·ëº§¡Ù¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤â¤¦¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï·ëº§¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤ï¡×¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Äü¤á¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢60ºÐ¤È¤¤¤¨¤Ð»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤ÆÂ¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¾¡¼ê¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤Ï34ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤âÌ¤º§¤ÇÊì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Ç¤Ëµ°Æ»¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â40Âå¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢50ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤Îý¤â¼êÊü¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿
ÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡£¼«Ê¬¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¤Æ¤Þ¤ÇÀ¤´Ö¤Î·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢Á¢¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§¤À¤Á¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤«¤é¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é½÷À¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡¢¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤ä¤â¤ä¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö»ä¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¤´¼ç¿Í¤Î¤ª¶â¤ÇÍè¤Æ¤ë¤Î¤è¤Í¡×¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁ°¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¤â¤ä¤â¤ä¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤«¡¢½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢²È¤ò¤É¤³¤Ë·ú¤Æ¤¿¤«¤Ê¤É¤Ç¡¢¤â¤ä¤â¤ä¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤±¤ì¤É¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤â¤ß¤ó¤Ê¼ê¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢É×¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢»Å»ö¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤«¡¢¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤È¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÃæ³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤ÏÃÂê¤ä¾éÃÌ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢£60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤éÃ£´Ñ¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë
ÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤º¢¤Ë·ã¤·¤¤ÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡£
ÈþÎØ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¯»×¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏÆ±¤¸¤À¤±¤ÎÉé¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡×¡Ö¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ»ä¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤·¤é¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¤½¤ÎÊ¬¡¢²¿¤«¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¥é¥¯¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤ÏÀê¤¤»Õ¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ®¸ù¼Ô¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï°Ç¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤â60ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡¢Äü¤á¤È¤¤¤¦¤«³«¤Ä¾¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ã£´Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤¬¤Ä¤«¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤â¤ä¤â¤ä¤òÊú¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¿·¤·¤¯·Þ¤¨¤ë2¼þÌÜ¤Î±¿µ¤¤ÎÇÈ¤âÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¼þÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¤´µ¡·ù¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¿´¤ä¤¹¤é¤«¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£²áµî¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¾Æ¤Ä¾¤½¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤
»ä¤¬41ºÐ¤Î»þ¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢ÊüÁ÷Åö»þ¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤â30¡óÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤ÇºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤â»Ù»ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢º£¤Ç¤â»×¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿ºî¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦ºù»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤Ç¿È¤ò¸Ç¤á¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡¢¼ã¤¤¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤ËÕ»¤Ó¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¿·Á¯¤À¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ø¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¤Ø¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ã¦Èé¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢´¶À¤òËá¤¤¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿Ê¬¤À¤±ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ã¤¤º¢¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¤¤Á¤ó¤ÈÇ¯¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Î±É¸÷¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÀ®¸ùÃÌ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡¢Âº·É¤·¤í¤È°ÒÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¸«¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¤Î¼è¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤íÀÎ¤ÎÀ®¸ù¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¹¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤ò¾ï¤Ë¿·¤·¤¯¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë±¿µ¤¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²áµî¤Î±É¸÷¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¼Î¤Æµî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤È±¿µ¤¤âÄäÂÚ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀÎ¤Î¼«ËýÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ÏÂº·É¤Ê¤É¤µ¤ì¤è¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡Âè¤Ë¼ð¤ìÊª°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î»ä¤¬¡×¤Èµ¡·ù¤â¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¤¹¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈËº¤ì¤¿Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ÎÀè²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢À®¸ù¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÉÁ¤Â³¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢È±·¿¤äÉþÁõ¤¬¼ã¤¤»þ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¿Í¤â¸«Ä¾¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢20Âå¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ê¤éÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¼ã¤µ¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿Ê¬¤À¤±¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Êý¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
²¿¤«¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤±¿¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
60ºÐ¤«¤é¤Î2¼þÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢40Âå¡¢50Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö²áµî¤Î±É¸÷¡×¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ãæ±à ¥ß¥Û¡Ê¤Ê¤«¤¾¤Î¡¦¤ß¤Û¡Ë
µÓËÜ²È
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÐÌ³¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Àê¤¤»Õ¤Î¿¦¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢1988Ç¯¤ËµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯¤Ë¡Ø¥Ï¥±¥ó¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¤¬ÊüÁ÷Ê¸²½´ð¶â¾Þ¤È¶¶ÅÄ¾Þ¤ò¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤Ï¤ÄÎø¡Ù¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¤Ç¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤È¶¶ÅÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¼¹É®ºî¤Ë¡ØFor You¡Ù¡ØAge, 35 Îø¤·¤¯¤Æ¡Ù¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¡Øanego¡Ù¡Ø²¼Î®¤Î±ã¡Ù¡Ø¥È¥Ã¥È¤Æ¤ì¤Ó¡Ù¡Ø¼·¿Í¤ÎÈë½ñ¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡ÙÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡ÙÆ±¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤âÀê¤¤»Õ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÀê¤¤¤Ç¶¯±¿¤ò¤Ä¤«¤à¡Ù¡ØÁêÀ¤Ç±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë Ê¡¼÷±ï¤¦¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢¡Ø¶¯±¿½¬´·100¡Ù¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤Î¼¹É®¤ä¡¢¸ø¼°Àê¤¤¥µ¥¤¥È¡Ø²ò¶Ø¡ª½÷¤ÎÀäÂÐ±¿Ì¿¡Ù¤Î´Æ½¤¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
