¥Á¥§¥ë¥·¡¼vs¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¡Û(¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É ¥Ö¥ê¥Ã¥¸)
¥Á¥§¥ë¥·¡¼ 2-2(Á°È¾2-2)¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Á]¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼(15Ê¬)¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(23Ê¬)
[¥Ü]¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹(6Ê¬)¡¢¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È(27Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Á]¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É(4Ê¬)
[¥Ü]¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¿¥Ð¡¼¥Ë¥¢¡¼(84Ê¬)
¥Á¥§¥ë¥·¡¼ 2-2(Á°È¾2-2)¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Á]¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼(15Ê¬)¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(23Ê¬)
[¥Ü]¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹(6Ê¬)¡¢¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È(27Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Á]¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É(4Ê¬)
[¥Ü]¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¿¥Ð¡¼¥Ë¥¢¡¼(84Ê¬)