¡ÖÃ¯¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡×º£Ç¯¤ÏÆæ¤Ð¤«¤ê¡Äµð¿Í¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡¡ÍèÇ¯¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡¦µ¼Ô¥³¥é¥à¡ÖÎ¾¹ñÈ¯¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Çµå¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥·¡¼¥ó¤Î°ì¤Ä¤ËÅÐ¾ì¶Ê¤¬¤¢¤ë¡£µð¿Í¤Ê¤é¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Þ¼¹ä¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤ä°¤Éô¿µÇ·½õ¡Ê¸½´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥¢¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥É¡õ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ö¥»¥×¥Æ¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ï¤â¤Ï¤äÂåÌ¾»ì¡£¸½ºß¤Ç¤ÏºäËÜÍ¦¿Í¤¬»È¤¦£Ç£Ò£å£å£å£å£î¤Î¡Ö¥¥»¥¡×¤ÇÅìµþ£Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ëº£µ¨°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëºÝ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÖÆæ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï£È£Ï£Í£Å¡¡£Í£Á£Ä£Å²ÈÂ²¤Î¡ÖÎ®¤ìÀ±¡Á£Ó£è£ï£ï£ô£é£î£ç¡¡£Ó£ô£á£ò¡Á¡×¡£¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²Î¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢²¿¤Î¶Ê¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÃ»¤µ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤Ï£±Ê¬°Ê¾å¤¿¤Ã¤×¤êÎ®¤ì¤ë¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Î±éÁÕ»þ´Ö¤ÏºòÇ¯¤«¤é¡Ö£±£°ÉÃ°ÊÆâ¡×¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÀÖÀ±¤Î¤½¤ì¤Ï¡Ö°ì½Ö¡×¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¡£¿¼¤¤°Õ¿Þ¤Ç¤â¡©¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡ÖÁ°ÁÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬À¼±ç¤Ç¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤Æ¡¢²Î¤¬ÅâÆÍ¤Ë»Ï¤Þ¤ëºø³Ð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÃ¯¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¶Ê¤¬¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¼±ç¤Ï¡¢´üÂÔ¤Î¾ÚÌÀ¡£º£µ¨¤Ï¥×¥í½é´°Éõ¤ò¾þ¤Ã¤¿£µ·î£²£³Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç£²ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤â¼¨¤·¤¿¡££²£·Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤â£Ä£ÈÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Íèµ¨¤¬Åê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÍèÇ¯¤Î£Â£Ç£Í¤Ï¡Ä¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¾¯¤·ºÙ¤«¤¤ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¡Êµð¿ÍÃ´Åö¡¦ÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë
¡¡¢¡ÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤Æ¤Ä¡Ë£²£°£²£°Ç¯Æþ¼Ò¡£³ÚÅ·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò·Ð¤Æ£²£³Ç¯¤«¤éµð¿ÍÃ´Åö¡£