この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、動画「【駄菓子屋】地域の駄菓子屋【河内屋】さん10月26日閉店へいいトコ撮り」を公開した。動画では、10月26日に最終営業日を迎えた駄菓子屋「河内屋」の様子と、閉店を惜しむ地域住民の声が紹介されている。



「河内屋」は、子どもたちや地域住民の憩いの場として親しまれてきた駄菓子屋である。動画の冒頭では、10月26日が最終営業日であることが伝えられ、店内は多くの子どもたちや大人で賑わいを見せた。訪れた人々はカゴいっぱいに駄菓子を選び、店との別れを惜しんだ。中には、常連の女の子からスタッフへ感謝の気持ちを綴った手紙が贈られる場面もあった。



運営に携わったけん玉名人の男性は、「地域の触れ合いとか、温かさとかそういうの感じられたからやっててよかったと思います」と活動を振り返った。また、ボランティアスタッフとして2年ほど関わった女性は、閉店を「寂しいですね」と語りつつ、「やっぱり子どもたちがね、すごく笑顔で帰ってくのを見ると、すごくこちらも嬉しくなりますよね」と活動のやりがいを述べた。別のボランティア女性も、「いい思い出ばっかりで、こんな良い仲間ができて、これから私の財産になる」と語り、「終わりじゃない、ここから始まるとおもって」と前向きな姿勢を見せた。



地域に愛されながら10月26日に閉店した駄菓子屋「河内屋」。動画は、子どもたちの笑顔と地域住民の温かい交流に満ちた、店の最後の1日を記録している。