『鎧真伝サムライトルーパー』第1話先行カット＆あらすじ・キャストインタビュー公開！
2026年1月6月（火）より分割2クールで放送・配信される『鎧伝サムライトルーパー』。第1話の先行場面カット＆あらすじ、キャスト6人のオフィシャルインタビューが公開。そして1月1日（木）の0：00には、OP映像がYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。
1988年4月〜1989年3月に放送されたアニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編となるTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』が2026年1月6日（火）より放送・配信開始となる。
放送開始から約40年の時を経てなお、圧倒的な支持を得ている『鎧伝サムライトルーパー』の世界。現在の新宿を舞台に、完全オリジナルストーリーで新たな物語が幕を開ける。
このたび第1話の先行場面カットとあらすじが公開された。
＜第1話「賦露楼寓 」あらすじ＞
妖邪界の襲撃から35年、「防衛特殊事案対策本部」通称DSTは、防衛力の強化と次世代を担うサムライトルーパーの育成に尽力していた。再び妖邪界が侵攻してくるかもしれないその日に備えて……。
そしてついにその日がやってきた。突如妖邪界と人間界を繋ぐ門が現れ、妖邪による人間界への侵攻が始まる。北条武蔵ら現サムライトルーパーたちはこの有事に勇敢に立ち向かう。しかし、残忍な妖邪には全く歯が立たず……。
＞＞＞第1話先行場面カットやインタビューキャストをチェック！（写真29点）
そして、第1話の放送に先駆けて、2026年1月1日（木）0：00より、本編のオープニング映像をYouTubeプレミア公開することが決定。blank paperによるオープニング主題歌『YOAKE』と、サンライズによる圧巻のアニメーション映像を、2026年の幕開けと共に是非お楽しみを。
さらに第1話放送を記念して『鎧真伝サムライトルーパー』の号外が東京・大阪にて配布されることが決定した。
1／9（金）は新宿と秋葉原、1／12（月・祝）は日本橋オタロードにて配布を実施される。号外は、『鎧真伝サムライトルーパー』第1話についてやキャラクターの紹介、キャスト陣のコメントなど、38年ぶりに復活する『鎧真伝サムライトルーパー』の魅力が詰まった内容となっている。
旧作『鎧伝サムライトルーパー』の血を受け継ぎつつ、新作『鎧真伝サムライトルーパー』がどのように展開していくのか。今後の物語への期待が高まる号外となっているので、ぜひお手に取ってほしい。
（C）SUNRISE
1988年4月〜1989年3月に放送されたアニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編となるTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』が2026年1月6日（火）より放送・配信開始となる。
放送開始から約40年の時を経てなお、圧倒的な支持を得ている『鎧伝サムライトルーパー』の世界。現在の新宿を舞台に、完全オリジナルストーリーで新たな物語が幕を開ける。
＜第1話「賦露楼寓 」あらすじ＞
妖邪界の襲撃から35年、「防衛特殊事案対策本部」通称DSTは、防衛力の強化と次世代を担うサムライトルーパーの育成に尽力していた。再び妖邪界が侵攻してくるかもしれないその日に備えて……。
そしてついにその日がやってきた。突如妖邪界と人間界を繋ぐ門が現れ、妖邪による人間界への侵攻が始まる。北条武蔵ら現サムライトルーパーたちはこの有事に勇敢に立ち向かう。しかし、残忍な妖邪には全く歯が立たず……。
＞＞＞第1話先行場面カットやインタビューキャストをチェック！（写真29点）
そして、第1話の放送に先駆けて、2026年1月1日（木）0：00より、本編のオープニング映像をYouTubeプレミア公開することが決定。blank paperによるオープニング主題歌『YOAKE』と、サンライズによる圧巻のアニメーション映像を、2026年の幕開けと共に是非お楽しみを。
さらに第1話放送を記念して『鎧真伝サムライトルーパー』の号外が東京・大阪にて配布されることが決定した。
1／9（金）は新宿と秋葉原、1／12（月・祝）は日本橋オタロードにて配布を実施される。号外は、『鎧真伝サムライトルーパー』第1話についてやキャラクターの紹介、キャスト陣のコメントなど、38年ぶりに復活する『鎧真伝サムライトルーパー』の魅力が詰まった内容となっている。
旧作『鎧伝サムライトルーパー』の血を受け継ぎつつ、新作『鎧真伝サムライトルーパー』がどのように展開していくのか。今後の物語への期待が高まる号外となっているので、ぜひお手に取ってほしい。
（C）SUNRISE