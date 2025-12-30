【おジャ魔女どれみ】アトレとコラボ！ ノベルティプレゼントやオリジナルアイテムを販売
アトレでは2026年1月2日（金）より、おジャ魔女どれみとコラボレーションをして、アトレウィンターカーニバルを開催。アトレ限定デザインのノベルティやふるまいイベント、缶バッジの販売が実施される。
『おジャ魔女どれみ』は、1999年2月〜2003年1月にかけて放送された、東映アニメーション制作のオリジナル魔法少女アニメシリーズで、2024年にアニメ放送開始25周年を迎えた。
放映25周年を迎えたおジャ魔女どれみが商業施設とコラボレーションするのは、本企画が初めて。内容を見ていこう。
期間中、アトレ対象館にて『おジャ魔女カーニバル』の館内放送を実施。アトレ限定デザインの館内装飾と併せて、館内放送で「おジャ魔女どれみ」の世界観を表現する。
またアトレ館内におジャ魔女どれみのフォトスポットも設置。フォトスポットの横にある二次元バーコードを読み込むと、「毎日が日曜日、毎日がたんじょう日壁紙」がもらえる。
さらに一部対象館ではおジャ魔女どれみ紹介の展示が行われ、会場にある二次元バーコードを読み込むと、「ぴりらら☆メロディ壁紙」がもらえる。
そして1月2日（金）より、アトレ×おジャ魔女どれみ オリジナル缶バッジが販売される。
期間中、おジャ魔女どれみオリジナルグッズを含む、3000円（税込）以上のお買上げで、「毎日が日曜日、毎日がたんじょう日カード」をプレゼント。さらに、オリジナル缶バッジ（全7種）コンプリートセットお買上げで、「ぴりらら☆メロディカード」がプレゼントされる。
プレゼントキャンペーンは３種類。
対象館にて、お買い上げ金額3000円（税込・合算不可）以上のレシートを持参で、アトレ×おジャ魔女どれみ限定デザイン「アトレ×おジャ魔女どれみ 見習い魔法ノート」をプレゼント。
2026年1月9日（金）からは対象館にて、お買い上げ金額1500円（税込）以上で、「ハッピー！ラッキー！みんなにとーどけ！ステッカー」をプレゼント。
2026年1月2日（金）〜1月19日（月）までの期間中、アトレ公式Xをフォローとリポストで、おジャ魔女チャームコンプリートセットが抽選で5名に当たる。
アトレで『おジャ魔女どれみ』を満喫しよう。
