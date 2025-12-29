この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

バイクでの配達Vlogなどを投稿するYouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「Uberまた低単価祭りか...？正月前でコレだと、去年の悪夢を思い出す...《ウーバー配達員》」と題した動画を公開。年末の繁忙期にもかかわらず、Uber Eatsの配達報酬が著しく低下している問題について、現役配達員としての視点から警鐘を鳴らした。



動画冒頭、せーけんわーるど氏はクリスマス期間中は稼げたとしながらも、その翌日以降から「年末だが厳しくなった」と現状を報告。他の配達員からも「単価が極端に安い」「1時間くらい鳴らない」といった声が上がっており、「過去一酷い日曜かも」との悲鳴も聞かれるという。同氏は、この状況が「今年の年始と同じ状況」だと指摘し、昨年の正月に起きた低単価問題の再来を懸念した。



実際に稼働を開始すると、Uber Eatsからは「分単価21円」「キロ100円割れ」といった低単価の案件が立て続けに鳴る始末。同氏は「もうダメだ…」と呆れ、早々にフードデリバリーサービス「Rocket Now（ロケットナウ）」での稼働に切り替えた。Rocket Nowでは比較的高い単価の案件が受注でき、順調に配達をこなしていく。その中で立ち寄った店舗では、配達員を待つ商品が多数放置されている光景も目にしたという。



せーけんわーるど氏は、「繁忙シーズンに単価が下がる」というフードデリバリー業界の構造に疑問を呈する。低単価のために配達員が稼働を控えれば、マッチングせずに配達遅延（遅配）が発生し、結果的に顧客満足度の低下につながる。同氏は、特に需要が高まる年末年始に各社が適切な報酬を設定しなければ、配達員不足が深刻化し、昨年のように商品が届かない「遅配地獄」が繰り返されるのではないかと危惧し、動画を締めくくった。