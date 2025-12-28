「日本を優勝に導けるように」19歳の森保J戦士がU-23アジア杯へ決意。10番として大舞台へ「シーズン開幕前の大事な時期での大会になりますが…」
日本サッカー協会が12月28日、大岩剛監督のもとU-23アジアカップに臨む、U-23日本代表のメンバーを発表した。同大会は2026年１月にサウジアラビアで開催され、日本はグループステージでシリア、UAE、カタールと対戦する。
U-23日本代表のメンバーは以下の通り。
GK
１ 小林将天（FC東京）
12 濱粼知康（明治大）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
DF
２ 梅木怜（FC今治）
３ 土屋櫂大（川崎フロンターレ）
４ 永野修都（ガイナーレ鳥取）
５ 市原吏音（RB大宮アルディージャ）
15 森壮一朗（名古屋グランパス）
16 小泉佳絃（明治大）
21 関富貫太（桐蔭横浜大）
22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
MF
６ 小倉幸成（法政大）
７ 石渡ネルソン（セレッソ大阪）
８ 大関友翔（川崎フロンターレ）
10 佐藤龍之介（FC東京）
14 川合徳孟（ジュビロ磐田）
17 嶋本悠大（清水エスパルス）
FW
９ ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
11 横山夢樹（セレッソ大阪）
13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
18 久米遥太（早稲田大）
19 道脇豊（ベフェレン／ベルギー）
20 古谷柊介（東京国際大）
エース格の背番号10は、森保ジャパンでもプレーしている佐藤龍之介（FC東京）が担う。
19歳のホープは2025年にレンタル先のファジアーノ岡山で大ブレイク。A代表デビューを果たし、Jリーグのベストヤングプレーヤー賞にも輝いた。今回のメンバー入りを受け、佐藤はFC東京を通じて、次のようなメッセージを発信した。
「このたび、U−23日本代表に選出していただき嬉しく思います。（J１の）シーズン開幕前の大事な時期での大会になりますが、まずはこの大会で日本を優勝に導けるように全力で戦ってきます！応援よろしくお願いします！」
進化を続ける逸材に大きな注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
