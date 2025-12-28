センターは三期生・上村ひなの！日向坂46の16thシングル収録のひなた坂46「君と生きる」楽曲フォーメーション解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46・16thシングル「クリフハンガー」に収録される、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる「君と生きる」のフォーメーションが解禁となった。

■「みんなでたくさん目と目を合わせながら頑張っていきたいと思います」（上村ひなの）

16thシングル「クリフハンガー」の各CDに共通カップリング楽曲「君と生きる」。そのフォーメーションがYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」内生配信にて発表された。

センターは、10thシングル「Am I ready?」でもセンターを務めた経験のある三期生・上村ひなのが務めることに。また、2月には「16th Single ひなた坂46LIVE」の開催も解禁となり、配信内で上村は「私は初めてひなた坂46メンバーとして活動させていただきますが、ずっと尊敬していた場所であるひなた坂46のセンターを務めさせていただけるということでとても嬉しいです。みんなでたくさん目と目を合わせながら頑張っていきたいと思います」と意気込みを語った。

■16thシングル「クリフハンガー」は5種類の仕様でリリース決定

16thシングル「クリフハンガー」のバックカバーや収録内容も解禁となった。特典映像のBDには先日終えたばかりの全国ツアー『ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』の模様が収録されるなど、情報が徐々に明らかになり、期待がますます高まっている。詳しい内容は公式サイトで確認してほしい。

日向坂46は2025年、一期生が全員卒業し、二期生～五期生の新生・日向坂46として始動。3枚のシングルをリリースし、女性アーティスト歴代1位記録を保持する「1stからのオリコンシングル連続1位獲得作品数」も15作連続に自己更新している。新たな風を武器に、グループがこれから更にどのように力をつけて成長していくのか、今後の日向坂46に注目だ。

■リリース情報

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「クリフハンガー」

■ライブ情報

『LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE ～ 櫻坂46 / 日向坂46 ～』

［2026］

01/25（日）神奈川・Kアリーナ横浜

『日向坂46 「松田好花 卒業セレモニー」』

［2026］

01/29（木）東京・TOYOTA ARENA TOKYO

『日向坂46 「16th Single ひなた坂46LIVE」』

［2026］

02/17（火）東京・TOYOTA ARENA TOKYO

02/18（水）東京・TOYOTA ARENA TOKYO

『日向坂46 「7回目のひな誕祭」』

［2026］

04/04（土）神奈川・横浜スタジアム

04/05（日）神奈川・横浜スタジアム

