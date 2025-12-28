¡Ö¤¯¤Ã¤µ¡ª¡×¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤«¤éÊü¤Ä¡í¤Ë¤ª¤¤¡í¤Ë·Ý¿ÍÌåÀä¡Ä¥È¥à¥Ö¥é¥¦¥ó¤ß¤Á¤ª¡Ö¤¦¤ó¤³¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥·¥À¤¬¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½¤¤¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ë¥·¥À¤¬¤¦¤ó¤³½¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ÈÍß¡É¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤¿À¸¤»Ä¤ê¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¡£MC¤Ï¾®äØÀéË¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡¢¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¡Ê¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢¹âÌîÀµÀ®¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤Î8¿Í¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤Ç¹âÌî¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬Ã¦Íî¤·¡¢Âè3¥²¡¼¥à¡ÖÆ¨Ë´Íß¤Î»þ´Ö¡×¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿åÁå¤ÎÃæ¤ËÆ¬¤òÆþ¤ì¡¢¹ß¤êÃí¤°Íî²¼Êª¤ËÂÑ¤¨¤ë¡Ö·øÇ¦¿åÁå¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬²Ý¤µ¤ì¤¿¡£1¿ÍÌÜ¤Î¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¾®Æ¦¤ËËä¤â¤ì¡¢2¿ÍÌÜ¤Î¤ß¤Á¤ª¤Ï¥Ø¥Ó¤Ë½±¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢3¿ÍÌÜ¤Î¥Ë¥·¥À¤Î½ÐÈÖ¤Ë¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤¬¿åÁå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥¹¤«¤éÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î±ì¤¬Ê®¼Í¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡£¥Ë¥·¥À¤Ï´é¤òÏÄ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¯¤Ã¤µ¡ª¤¦¤ï¡¢²¿¤³¤ì¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¼þ¤ê¤Î·Ý¿Í¤ÏÅÇ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ß¤Á¤ª¤Ï¡Ö¤¦¤ó¤³¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
