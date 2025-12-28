ÅìÌî¹¬¼£¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬ÂçÀä»¿¡Ö¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¤¬¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¿¹¼·ºÚ¡ª¤ª¤Þ¤¨¤¹¤´¤¤¤¾¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê58ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î½÷Í¥¡¦¿¹¼·ºÚ¤Î³èÌö¤Ë¡Ö¿¹¼·ºÚ¡ª¤ª¤Þ¤¨¤¹¤´¤¤¤¾¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
ÅìÌî¹¬¼£¤¬Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢2025Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÅìÌî¤¬NHK¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¤¬¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤â¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ±°Õ¡£
¤µ¤é¤Ë2¿Í¤ÏÀ¼¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¿¹¼·ºÚ¡×¡Ö¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¤¬¤¨¤°¤¤¤ó¤¹¤è¡×¤È¿¹¼·ºÚ¤òÀä»¿¤¹¤ë¡£¿¹¤Ïº£Ç¯¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¿¹¼·ºÚ¡ª¤ª¤Þ¤¨¤¹¤´¤¤¤¾¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢º´µ×´Ö»á¤â¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
